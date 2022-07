Inmigrantes demandan a alguacil del condado de Bristol y a funcionarios de inmigración

Un grupo de ex detenidos inmigrantes en la Casa Correccional del Condado de Bristol entablaron una demanda.

Los 16 detenidos anunciaron el martes que están demandando al alguacil del condado de Bristol, Thomas Hodgson, al superintendente de la oficina del alguacil del condado de Bristol, Steven Souza, a Todd Lyons del Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., al Departamento de Seguridad Nacional y a varios otros funcionarios de inmigración por usar fuerza excesiva durante un incidente en 2020.

“El primero de mayo, que era un viernes normal para nosotros los detenidos, nada especial, el sheriff Hodgson, de la nada, entró a la unidad donde me detuvieron. Luego me señaló con el dedo y luego dijo: 'Alborotador, ven conmigo'”, dijo el ex detenido Marco Basttistotti a NBC 10.

Fue entonces cuando Marco y otros 15 inmigrantes detenidos dijeron que Hodgson y su personal arrojaron granadas, los rociaron con gas pimienta y los esposaron.

“El oficial me agarró de las esposas, me tiró al piso, el piso tenía vidrios rotos por todos lados, y con la rodilla se sentó sobre mi espalda durante unos 10 minutos”, agregó Basttistotti.

Una investigación realizada por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, dijo que la confrontación comenzó cuando 10 detenidos de ICE se negaron a dar su consentimiento para las pruebas y el aislamiento de COVID-19.

La situación luego se convirtió en un conflicto entre el personal del alguacil y los detenidos.

El informe del Fiscal General encontró que Hodgson y su personal usaron fuerza excesiva contra los detenidos de ICE.

El Centro de Detención de Inmigrantes Carlos Carreiro en North Dartmouth se cerró oficialmente en 2021 después de que la Administración Biden cancelara sus contratos con Hodgson.

Los demandados en esta demanda dijeron que eso no es suficiente y están demandando por daños compensatorios y punitivos, así como por los honorarios de los abogados.

La oficina de Hodgson envió a NBC 10 la siguiente declaración en respuesta a la demanda:

“La reciente demanda presentada por extranjeros ilegales criminales que anteriormente estaban recluidos en la cárcel de Dartmouth es el último ataque político en mi contra y el último ataque profesional contra el personal correccional dedicado y acreditado a nivel nacional en la Oficina del Sheriff del condado de Bristol. La demanda frívola no tiene mérito. Lo defenderemos enérgicamente y prevaleceremos".