Inspectores de salud cierran tercer restaurante en Boston

Los inspectores de salud de Boston cerraron el popular restaurant 'Dumpling Cafe' en Chinatown, luego de una inspección que encontró múltiples problemas y fallas, incluyendo una rata muerta.

Las causas del cierre según el Departamento de Salud de Boston incluyeron una rata muerta encontrada debajo del lavavajillas; acumulación de comida sin refrigerar en cajas, escombros en la cocina y sótano y falta de agua caliente. Clientes quedaron impresionados con el reporte.

“Uno va a pagar por un plato de comida bueno o a comer sabroso dice uno y que se enferme y vaya para el hospital yo creo que tiene que haber más cuidado verdad con la higiene y a veces falta mucho cuidado no en los restaurantes” dice Marta Cruz.

El informe resultó en un cierre de emergencia sin una audiencia previa.

Julio Gallardo trabaja en el restaurante Dumpling Cafe en Washington Street, y no le sorprende lo ocurrido.

“Pienso que debería de haber un poquito más de inspección para que vengan a chequear todos los restaurantes porque no todo aquí en este barrio está todo limpio en este Chinatown”, dijo Gallardo.

Pero el cierre no sólo afecta a los dueños y a los clientes, “No van a pagar no nos va a pagar así que me está afectando económicamente” dice Gallardo.

Este es el tercer restaurante que es cerrado por fallas sanitarias en poco más de una semana en Boston, el martes y jueves pasados, dos sitios de la cadena mexicana de comida “Los Amigos” Taquería también fallaron en sus inspecciones y permanecen clausurados tras comprobarse un brote de salmonela transmitida por alimentos vinculados a uno de los restaurantes.

Algunos clientes dicen que no regresarán si reabren.

“No me gustaría ir ahí porque primeramente soy yo la que me tengo que cuidar y no no me gustaría pues que a otra persona le pasara lo mismo

“Yo creo que no que ya no venga porque después de qué ha pasado esa cosa uno queda con temor uno tiene que cuidar la salud de uno”