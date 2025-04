Intensifican la búsqueda de niño hispano que cayó en el río Merrimack

Tras cumplirse las 72 horas de un niño de 4 años que cayó al agua en el río Merrimack en la ciudad de Lowell, Massachusetts durante el fin de semana, las autoridades han intensificado la búsqueda del menor con autismo, quien desapareció en el agua, ante la vista impotente de su madre y varios transeúntes.

“La esperanza que tenemos en Dios, que podamos en encontrar el cuerpo de nuestro bebé”, dijo Joan López, papá del niño.

La búsqueda del pequeño, Azriel López, de cuatro años, se intensifica en la ciudad de Lowell, Massachusetts, donde se vio a equipos de buzos entrando al agua, también unidades acuáticas y el helicóptero de la policía estatal de Massachusetts sobrevolando las aguas del Río Merrimack.

“Pedimos el apoyo de toda la comunidad, estaremos aquí pendiente hasta que ellos terminen su labor”, dijo el padre.

“A todo esto la situación es que el agua está fría, el cuerpo se conserva más y si es que no está atrapado en un árbol una roca, ese ha sido la dificultad por la que no ha subido”, expuso Manuel Melendez, familiar del menor.

La pesadilla de esta familia comenzó el pasado sábado, cuando el pequeño Azriel López de 4 años, cayó al agua después de una rabieta por un juguete.

“Ella salió corriendo detrás de él pero no le dio tiempo, cuando entró a la barandilla, había como un canalito, y el como la miró, como tú no me vas alcanzar, se tiró”, recordó Sumelky Echavarría, amiga de la familia.

Sumelky dice que todo pasó muy rápido, la madre del pequeño, también estaba junto a sus otros dos hijos, un recién nacido de tan solo diez meses y un pequeño de 3 años.

“Este es un caso que es muy penoso, y debemos recordar que es algo que se le escapa de las manos a cualquier madre o persona que ande con un infante”, dijo Manuel.

Y en medio del dolor que embarga a esta familia, hoy volvieron al lugar donde ocurrió la tragedia y aseguran no pararan hasta encontrar su cuerpo.

A esta hora algunos familiares se han traslado hasta Lawrence donde continúa la búsqueda. En Lowell, el jefe de los bomberos dijo que la mayor dificultad es que el agua está turbia y hay muchas rocas, sin embargo, mañana se espera que la búsqueda sea reforzada.