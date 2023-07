Intensifican la búsqueda de adolescente desaparecido mientras nadaba en playa de RI

La búsqueda de un adolescente que desapareció mientras nadaba continuaba activa el viernes por la mañana en Westerly, Rhode Island, reportó WJAR.

La búsqueda en Dunes Park Beach, en Westerly, comenzó a las 7:15 p.m. del jueves después de recibirse llamadas relacionadas a un menor desaparecido de 15 años de New London, Connecticut.

El niño estaba con su familia en la playa cuando fue reportado como desaparecido.

No había socorristas de guardia, se dijo.

Los equipos de buceo estaban buscando en el agua mientras un helicóptero también sobrevolaba el área.

"Este es probablemente nuestro tercer o cuarto ahogamiento este año. No podemos enfatizar lo suficiente, tienes que nadar cuando hay salvavidas aquí. Obviamente fue fuera de horario, no había salvavidas, y si no estás familiarizado con las olas, especialmente aquí, cerca de las rocas, significa peligro”, dijo el jefe de policía de Westerly, Paul Gingerella.

La búsqueda ahora se ha convertido en un esfuerzo de recuperación.

La Guardia Costera continuará buscando la escena a la luz del día.