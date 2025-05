¿Invasión de cigarras en Mass.? el segundo grupo más grande emergerá en primavera y verano

Lo que debes saber Las cigarras periódicas aparecieron por última vez en Massachusetts en 2008 y no se las volverá a ver hasta esta primavera y verano de 2042.

Surgirán a finales de mayo y principios de julio en Cape Cod y al otro lado del canal en el sureste de Massachusetts.

El zumbido de la cigarra puede ser tan fuerte como el de una cortadora de césped.

No son un peligro para los humanos, pero pueden dañar los árboles jóvenes y lastimar a las mascotas.

Masas de insectos enormes emergerán en Cape Cod y el sureste de Massachusetts este mes de mayo y junio, tras 17 años bajo tierra, y serán muy ruidosas.

Tras avistar miles de millones de cigarras en el Medio Oeste y el Sureste el verano pasado, este año le toca el turno a Nueva Inglaterra. Fuera de Connecticut, la Costa Sur y el Cabo son las únicas zonas de la región donde habita la variedad cíclica de estas curiosas criaturas.

Las cigarras anuales, o "del día del perro", emergen cada verano como insectos solitarios. Sin embargo, las cigarras periódicas, caracterizadas por sus cuerpos negros de 3,8 cm de largo y ojos rojos, solo aparecen cada 13 o 17 años en grandes cantidades, según la organización conservacionista Mass Audubon.

Este año le toca el turno a la Generación XIV, por primera vez desde 2008. La segunda generación más grande del país, es la única generación de cigarras periódicas que aparece en Massachusetts.

Además de los condados de Barnstable y Plymouth en Massachusetts, se espera que estas cigarras aparezcan en Long Island, el centro de Pensilvania y el centro de EEUU, desde el norte de Georgia hasta el sur de Ohio, según datos recopilados por la Universidad de Connecticut.

Los miembros de la Generación I, que se espera que nazca en 2029, podrían aparecer por error este año, según declaró el experto en cigarras John Cooley al Almanaque del Agricultor.

Vea un mapa del Servicio Forestal de EEUU de todas las generaciones aquí:

Los insectos excavan hasta la superficie a finales de mayo y principios de junio antes de mudar su piel.

Si bien los adultos solo viven de tres a cuatro semanas en la superficie, las cigarras macho se hacen notar con zumbidos para atraer a sus parejas, que pueden alcanzar los 100 decibelios, el mismo nivel que una cortadora de césped o un martillo neumático.

Las hembras ponen huevos en los árboles y, para finales del verano, las ninfas eclosionan y excavan bajo tierra, alimentándose de raíces hasta que emergen de nuevo en 2042.

Las cigarras no son dañinas para los humanos: no muerden ni pican y, de hecho, no son venenosas.

Sin embargo, el gobierno del condado de Barnstable advierte a los dueños de mascotas que vigilen a sus animales, ya que comer demasiadas cigarras puede causar malestar estomacal en perros o gatos.

La mayor molestia causada por los insectos es su ruido, así como los exoesqueletos que se acumulan alrededor de los árboles y las entradas de vehículos a medida que mudan su piel. Las cigarras también pueden dañar los árboles jóvenes cuando las hembras ponen sus huevos en las ramas. Esta especie suele residir en robles.

Para proteger los árboles nuevos, el condado de Barnstable recomienda cubrirlos con una malla con agujeros de un centímetro o menos a mediados de mayo. Los pesticidas no son eficaces contra estos insectos.

Lynne Solway

Los residentes también deberían esperar hasta que las cigarras hayan desaparecido para plantar más árboles.

Dicho esto, las cigarras son beneficiosas para el medio ambiente, ya que podan los árboles de forma natural, sirven de alimento para aves y peces y enriquecen el suelo cuando los adultos mueren.

La presencia de la Generación XIV fue registrada por primera vez en Massachusetts por William Bradford, gobernador de la colonia de Plymouth, en 1624, según Mass Audubon.

Las cigarras de Massachusetts son únicas por su presencia en el suelo arenoso de Cape Cod, ya que estos insectos suelen preferir las zonas boscosas.

Una vez que llegan las cigarras, se anima a los residentes de Massachusetts a enviar fotos de los insectos al proyecto iNaturalist del Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts.