Investigan balacera ocurrida en la noche de Halloween en Salem

La policía de Salem, Massachusetts, dijo que están investigando un tiroteo ocurrido la madrugada del miércoles.

El tiroteo tuvo lugar en Forest Avenue, cerca de Lussier Street, junto al estacionamiento de estudiantes de la Universidad Estatal de Salem. El estacionamiento ha sido acordonado y la policía dijo que el tráfico está desviado en ambas direcciones.

La escena del tiroteo continúa hasta una casa, donde un auto negro parece haberse estrellado contra una barrera de hormigón. En el centro de la luneta trasera se podía ver un agujero de bala.

También hay varios marcadores policiales de la escena del crimen en la calle, lo que indica que se realizó más de un disparo.

Aún no se sabe si alguien resultó herido, si alguien fue arrestado o qué provocó el tiroteo.

"Realmente no recibimos personas que piden dulces, en realidad son principalmente estudiantes", dijo Alyssa Jackson, que vive en la casa. "Sólo saber que no se encontró a quien hizo esto, eso es lo más importante para mí. No sé si tenían un motivo... Creo que eso hace que esto sea un poco aterrador. Ya sabes, ¿por qué lo harían?"

Las autoridades dijeron que no hay peligro continuo para el público.