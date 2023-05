Pasajero intenta agarrar el control de vuelo en avioneta y obliga aterrizaje de emergencia en Norwood

Momentos de terror se vivieron en el interior de una avioneta que sobrevolaba el aeropuerto de Norwood, en Massachusetts, después de que un hombre con aparente desorden de desarrollo tratara de agarrar los controles durante un vuelo promocional, según la policía.

La policía fue vista el viernes en el aeropuerto Norwood Memorial y las autoridades confirmaron que se estaba investigando un incidente.

Por después, en un comunicado de prensa, la policía de Norwood dijo que tanto sus agentes como el Departamento de Bomberos de Norwood, "respondieron con mucha precaución después de que un avión monomotor hiciera un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Norwoor Memorial el viernes por la mañana".

Nadie resultó herido, el avión Cessna 172 no sufrió daños después de aterrizar de manera segura alrededor de las 11:45 a.m. y los investigadores no encontraron ninguna intención criminal, según el Departamento de Policía de Norwood. El piloto, un instructor de vuelo experimentado, pudo mantener el control del avión en todo momento.

"Una investigación ha determinando que una escuela de vuelo, que operaba en el aeropuerto, estaba dando un paseo promocional a una mujer y su hermano de 60 años. El hermano, que según se informó a la policía era una persona con un trastorno del desarrollo, agarró el control de vuelo durante e intentó moverlo. El piloto, que es un instructor de vuelo experimentado, pudo mantener el control del avión. El piloto mantuvo contacto con los controladores aéreos, y la avioneta aterrizó con seguridad aproximadamente a las 11:45 am", lee el comunicado emitido por la Policía de Norwood.