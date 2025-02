Investigan la muerte de tres mujeres de Revere en Belice

Tres mujeres con vínculos con Revere, Massachusetts, murieron inesperadamente en Belice, según la ciudad, cuyo alcalde dijo el martes que está tratando de obtener respuestas sobre lo sucedido para sus familias.

El alcalde Patrick Keefe Jr. identificó a las mujeres como Wafae El Arar, Imane Mallah y Kaoutar Naqqad, a quienes describió en un comunicado como "miembros valiosos de la comunidad de Revere" e "hijas, amigas y contribuyentes a nuestra ciudad", al tiempo que extendió sus condolencias a sus amigos y familiares.

También señaló que la información sobre sus muertes proporcionada hasta ahora por las autoridades de Belice ha dejado "a nuestra comunidad en duelo con demasiadas preguntas" y que existe una "preocupación generalizada" por la falta de transparencia sobre lo sucedido.

"El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje de nivel 2 para Belice en diciembre debido a un mayor riesgo de delincuencia, y agotaremos todas las vías, tanto nacionales como extranjeras, para garantizar un análisis adecuado y justo de este caso", dijo, y agregó que ha estado en contacto con el senador de Massachusetts Ed Markey y la representante Katherine Clark para obtener respuestas.

No quedó claro de inmediato qué llevó a las muertes de las mujeres: la policía de Belice no respondió a las solicitudes de comentarios de nuestra cadena hermana NBC10 Boston, y la declaración de Keefe no compartió esa información.

El comisionado de policía Chester Williams dijo al canal de noticias local Channel 5 Belize que las tres mujeres fueron encontradas en una suite en un resort de San Pedro, y que una búsqueda encontró solo "alcohol y algunas gomitas".

"No estamos diciendo en este momento que las gomitas causen la muerte, pero estamos analizando todas las posibilidades", dijo Williams, según Channel 5 Belize.

Las tres mujeres, ciudadanas estadounidenses de veintitantos años procedentes de Marruecos, tenían previsto abandonar el país el domingo, informó el medio.