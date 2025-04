Investigación activa tras muerte de un niño arrollado por autobús escolar en Hyde Park

Una comunidad de Hyde Park está de luto el martes tras la muerte de un niño en un accidente mortal mientras caminaba a casa desde la escuela el lunes.

Los investigadores informaron que un autobús escolar atropelló al niño en la Avenida Washington en Hyde Park alrededor de las 2:45 de la tarde del lunes, cuando los niños salían de la escuela.

Los vecinos corrieron a ayudar al niño, quien fue encontrado tendido en el suelo herido. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto.

La policía sigue investigando cómo sucedió esto.

El comisionado de policía dijo que el conductor del autobús escolar se detuvo y está cooperando con los investigadores.

Había varios niños en el autobús en el momento del accidente. Algunos fueron trasladados al hospital para ser evaluados.

Un vecino describió cómo, al llegar a casa, se encontró con la desgarradora escena y trató de ayudar.

“Justo al llegar a casa, frente a la entrada de mi casa, había una joven gritando junto a su pariente más joven”, dijo Nathaniel Thomas. “Dijo que el autobús lo había atropellado… Lo acomodé de lado para que pudiera respirar mejor… Hablé con el conductor del autobús y le dije que no podía irse. Dijo que había otros niños en el autobús y le pedí que me diera su identificación y que no podía irse”.

El niño fallecido aún no ha sido identificado. La policía pide a cualquier persona que tenga información sobre este accidente mortal que los llame.