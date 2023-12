Invitaciones a una fiesta navideña de la alcaldesa Wu en la alcaldía generan críticas

Había un ambiente festivo en la última reunión programada del año del Concejo Municipal de Boston el miércoles. Hubo regalos, sonrisas y hasta fotos grupales. Pero también hubo tensión por una fiesta navideña a la que no todos los miembros del consejo estaban invitados.

"No me ofendo. No me quieren en una fiesta, no voy a ir a la fiesta", dijo el concejal saliente Frank Baker.

Todo comenzó con un correo electrónico enviado por un empleado de la ciudad el martes en nombre de la alcaldesa Michelle Wu, invitando a todos los concejales de la ciudad a una "Fiesta navideña de para candidatos de Color" que se celebraría el miércoles por la noche. Unos 15 minutos después, el mismo miembro del personal envió un correo electrónico disculpándose por enviar la invitación a todos los concejales de la ciudad. El alcalde dijo que el partido está destinado únicamente a funcionarios electos de minorías.

"Hay muchos, muchos eventos que son eventos privados para todo tipo de grupos, así que lo hemos aclarado y esperamos verlos a todos en una de las docenas de otras oportunidades para celebrar las fiestas juntos", dijo Wu el miércoles horas antes de la fiesta.

"Creo que todos hemos estado en una situación en la que en algún momento se envió un correo electrónico y hubo un error en los destinatarios, por lo que realmente se produjo un error honesto al emitir la invitación", añadió.

Wu dijo que la "Fiesta de los candidatos elegidos de Color" se ha celebrado durante más de una década sin ningún problema.

Tras la reunión del Ayuntamiento del miércoles, dos concejales asistentes al acto defendieron al partido.

"Creo que alguien quería hacer esto incendiario, y claramente lo logró: tengo dos micrófonos en mi cara preguntándome sobre una fiesta anual y si debería preocuparme o no por sus sentimientos de que hay una fiesta para personas de color al que no fueron invitados porque no comparten esas experiencias", dijo el concejal saliente Ricardo Arroyo.

Baker, quien asistió a su última reunión programada del concejo municipal el miércoles, dijo que el partido envía el mensaje equivocado a un concejo plagado de luchas internas durante mucho tiempo.