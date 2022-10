Is the Mexican National Team ready for the World Cup?; ¿Qué retos enfrenta la selección mexicana?

Nota del editor: Escucha la primera parte del video en español, or jump ahead 12 minutes and 28 seconds for the interview in English.

Acompaña a nuestro presentador deportivo Jesús Quiñónez y a Felipe Cárdenas, ávido escritor de 'The Athletic' en este segundo episodio de Fútbol y Soccer, un podcast bilingüe.

Cárdenas, escribe sobre la MLS y el equipo nacional de fútbol mexicano para el sitio web The Athletic. Él nos comparte sus expectativas sobre esta Copa Mundial, y todo su conocimiento sobre el controversial Tata Martino, ex futbolista profesional argentino y actual entrenador de la selección de México quien ha sido grandemente cuestionado en los últimos meses, "Aunque él sea un técnico de muchísima experiencia, yo creo que hemos aprendido que ser técnico de la selección de México es una tarea difícil, no importa quien seas", dice Cárdenas.

