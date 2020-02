Jefe de policía de NH despedido camina a casa en ropa interior durante tormenta de nieve

Un jefe de policía en New Hampshire caminó a casa en ropa interior durante una tormenta de nieve después de ser despedido y le dijeron que entregara su uniforme, informa el Union Leader.

El ex jefe de policía de Croydon, Richard Lee, comenzó el camino a casa con solo botas, un sombrero y ropa interior antes de que su esposa lo recogiera, informó el periódico.

Lee fue despedido después de que la junta de selectores de la ciudad votó para disolver el departamento de policía de una persona y firmar un contrato con el departamento de policía de Newport.

"Me dijeron que tenía que entregar las llaves de la patrulla y mi uniforme de inmediato", dijo Lee al periódico el miércoles. "No tenía otro medio de transporte, ya que la patrulla es un vehículo para llevar a casa y no tengo otra ropa en la oficina, así que hice lo que me ordenaron", agregó.

Croydon es una ciudad de unas 700 personas. Lee era el único oficial de policía en la ciudad y actuaba como fiscal de la ciudad.

Todavía no se sabe si los casos criminales pueden recibir seguimiento sin un jefe de policía, dijo el Union Leader.