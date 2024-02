Jennifer López hace parada en Boston para su magno concierto: Aquí los detalles de boletería

J-Lo anunció el jueves que se embarcará en una gira por Estados Unidos, con escalas en más de 30 ciudades de todo el país, incluida una parada en Boston.

El anuncio no decía si Jennifer López traería a su esposo, Ben Affleck, y sus DunKings, pero se confirmó que la cita es en el TD Garden, el 7 de agosto.

La gira “This Is Me… Now” comienza el 26 de junio en Orlando, Florida.

La gira marca el primer viaje del cantante de “Get Right” en casi cinco años. J. Lo estuvo de gira por última vez en 2019, cuando se detuvo en el Xfinity Center de Mansfield.

Para esta gira, los boletos saldrán a la venta a las 10:00 a. m. del viernes 23 de febrero a través de LiveNation.com, luego de tres períodos de preventa para titulares de tarjetas Citi, clientes de Verizon y miembros del club de fans de J.Lo. La preventa comienza el 20 de febrero a las 9:00 a. m. para el club de fans y a las 10:00 a. m. para los clientes de Citi y Verizon.

La gira de J.Lo lleva el nombre de su próximo álbum de estudio del mismo nombre y su nueva película Prime Video, ambos programados para ser lanzados el viernes.

López coescribió "This is Me...Now: A Love Story", una película musical sobre cómo encontrar el amor, que ella llamó "la cosa más personal que he hecho en mi vida".

Es un esfuerzo repleto de estrellas, con apariciones de su esposo, Ben Affleck, Keke Palmer, Sofia Vergara, Post Malone y más.

También tiene un documental detrás de escena, “The Greatest Love Story Never Told”, que se estrenará el 27 de febrero, también en Prime.

