Rachael Rollins es nominada para ser fiscal federal de Massachusetts

Rachael Rollins, quien ha impulsado reformas progresistas de la justicia penal como la primera mujer negra en ser fiscal de distrito en Massachusetts, fue nominada por el presidente Joe Biden para convertirse en la principal fiscal federal del estado.

De ser confirmada por el Senado de los Estados Unidos, Rollins, quien ha dirigido la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk desde 2019, se convertiría en la primera mujer negra ocupar el cargo estatal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Rollins derrotó al candidato a fiscal de distrito respaldado por los antiguos grupos policiales y en funciones en las primarias demócratas de 2018 con la promesa de rechazar el enjuiciamiento por ciertos delitos de bajo nivel. Argumentó que las personas no deberían ser encarceladas por delitos derivados de problemas de salud mental o adicciones y dijo que quería centrar su atención en delitos graves, como los homicidios.

Como fiscal principal de Boston y las comunidades circundantes, Rollins ha sido franca sobre la necesidad de una reforma policial a raíz de los asesinatos de personas negras por parte de las fuerzas del orden en todo Estados Unidos.En una entrevista con The Associated Press en abril, dijo el país debe acabar con la idea errónea de que cuestionar a la policía o sugerir formas en las que pueden mejorar significa "no respaldar a dichos cuerpos”.

“La policía tiene un trabajo increíblemente duro, y créanme, sé que hay personas violentas que dañan a la comunidad y a la policía, pero no somos todos. Así que tenemos que reconocer que no está funcionando y tenemos que sentarnos juntos para encontrar soluciones, pero es urgente ", dijo Rollins en ese momento. "Tengo miedo, estoy agotada y soy la principal oficial de la ley, así que imagínense cómo se sienten otras personas", dijo.