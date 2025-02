Josh Kraft anuncia su candidatura a la alcaldía de Boston

Se espera que Josh Kraft, hijo del dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, finalmente haga oficial su candidatura a la alcaldía de Boston el martes por la mañana.

Se espera que haga su anuncio a las 11 a.m. en Prince Hall en Dorchester.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Kraft publicó un video en YouTube el lunes en el que describe sus razones para postularse a la alcaldía y su principal prioridad.

"Hay un dicho que teníamos en el Boys & Girls Club. Me importa", dice Kraft en el video. "Me importa que Boston esté yendo en la dirección equivocada. Me importa que nuestra región siga dejando a muchas personas atrás. Me importa que las familias de clase media se vean exprimidas por el costo de la vivienda, y me importa que el Ayuntamiento ponga la política y la ideología por delante del impacto. Es por eso que me presento como candidato a la alcaldía".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Kraft dice en el video que su prioridad número uno es reducir el costo de la vivienda construyendo más viviendas en Boston.

"Un liderazgo fuerte comienza escuchando", dice. "Seguiré escuchando a la gente de todas partes de Boston, porque mi vida me ha enseñado que se puede aprender de cualquiera. El verdadero cambio no proviene de las órdenes del Ayuntamiento, sino del empoderamiento de las personas y las comunidades".

El vídeo termina con una pancarta que dice: "Demócrata para alcalde Josh Kraft. Más viviendas. Más oportunidades".

Aquí puedes ver el video completo de su campaña:

Una fuente cercana a Kraft confirmó el mes pasado que estaba planeando postularse para alcalde de Boston y que haría un anuncio formal en algún momento de febrero.

La entrada de Kraft en la carrera por la alcaldía establece una batalla de alto perfil con la titular Michelle Wu, quien dijo en una entrevista el año pasado que espera hacer su anuncio oficial en 2025. Wu dio a luz a su tercer hijo el mes pasado y ya ha regresado al trabajo.

El concejal de la ciudad de Boston, Ed Flynn, hijo del ex alcalde Ray Flynn, también había estado considerando postularse, pero anunció el mes pasado que no buscaría el cargo.

Kraft es presidente de la New England Patriots Foundation y responsable de las iniciativas filantrópicas familiares como la Patriots Foundation, la Revolution Charitable Foundation y el Kraft Center for Community Health. También trabaja con la Urban League of Eastern Massachusetts, y actualmente se desempeña como presidente de su junta directiva.

Anteriormente pasó 30 años con los Boys & Girls Clubs de Boston, comenzando allí en 1990 como coordinador de programas en lo que ahora es el Edgerley Family South Boston Club.