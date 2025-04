Joven de 19 años intenta postularse para gobernador en Mass.

Un candidato inesperado ha surgido previo a las elecciones a la gobernación en Massachusetts de 2026: un joven de 19 años residente de Peabody y aspirante a rapero.

Connor Gray ha registrado oficialmente su campaña independiente, prometiendo distanciarse de la política tradicional. En una entrevista con nuestra cadena hermana NBC10 Boston, Gray reveló que postularse a gobernador no siempre estuvo en sus planes, pero se siente obligado a hacerlo.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

"No me entusiasma la política actual y, a pesar de mi edad, quiero ver cuánto puedo influir", dijo Gray. "Simplemente sentí en mi espíritu que Dios me decía: 'Postúlate a gobernador'".

NBC10 Boston

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Al registrarse en la Oficina de Campañas y Finanzas Políticas del estado, Gray se posiciona como un candidato externo, enfatizando su conexión con la ciudadanía. Su plataforma incluye abordar la crisis de vivienda del estado, eliminar el impuesto estatal sobre la renta y proponer un programa espacial estatal.

"Necesitamos gestionar Massachusetts como una empresa", dijo Gray. "Somos el estado de la innovación. Siempre lo hemos sido, y quiero convertirnos en el lugar número uno en el mundo de la innovación".

Reconociendo su edad y su constante búsqueda de un GED, Gray anticipa escepticismo.

"Creo que mucha gente me mirará y dirá: 'Oh, solo tiene 19 años, ¿qué sabe de algo?'", dijo. "Simplemente no creo que nadie comparta una visión para Massachusetts".

Para asegurarse un lugar en la boleta electoral de 2026, Gray debe recolectar 10,000 firmas de votantes registrados de Massachusetts. Una vez alcanzado este umbral, presentará oficialmente sus documentos de nominación en el Ayuntamiento de Peabody.