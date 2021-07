Juego del viernes entre Red Sox y Yankees sigue en pie a la espera de resultados de COVID-19

El juego del viernes por la noche entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York aún continúa después de que su juego se pospusiera el jueves debido a la exposición al COVID-19 entre los jugadores de los Yankees.

Es un juego de espera para los cinco jugadores de los Medias Rojas en el Juego de Estrellas de este año, que esperan los resultados de las pruebas.

El primer partido de los Yankees después del Juego de Estrellas contra los Medias Rojas de Boston el jueves por la noche se pospuso debido a pruebas positivas de COVID-19 entre los lanzadores vacunados de Nueva York Jonathan Loaisiga, Nestor Cortes Jr. y Wandy Peralta.

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, no dijo el jueves si incluyen a los All-Stars de los Yankees que estaban en Denver: Aaron Judge, Gerrit Cole y Aroldis Chapman. Pero ESPN informó el jueves por la noche que Judge estaba entre los seis jugadores que dieron positivo.

Rafael Devers, Xander Bogaerts, Nathan Eovaldi, J.D. Martinez y Matt Barnes estuvieron en estrecho contacto con Judge en el Juego de Estrellas. Los jugadores aún esperaban los resultados del laboratorio el jueves.

“Es una situación fluida que podría extenderse. Se ha extendido hasta cierto punto”, dijo Cashman. “Tenemos tres positivos y tenemos tres pendientes en los que hemos tenido pruebas rápidas. … Esperaremos ahora a que regresen las pruebas de laboratorio, que supongo que también serán positivas. Así que eso aumentaría nuestro número a seis, pero aún no llegamos a los seis. Estamos a las tres confirmados".

Loaisiga entró en la lista de COVID-19 el sábado, cuando los Yankees estaban en Houston, y no viajó a casa con el equipo el domingo. Cortés y Peralta subieron a la lista el jueves.

Cashman dijo que los tres estaban completamente vacunados, al igual que la mayoría de los jugadores del equipo. Entre los tres, dos recibieron la vacuna Johnson & Johnson y el otro fue Pfizer o Moderna, según Cashman.

"Esos jugadores lo están haciendo bien hasta ahora", dijo. "Y eso volvería a hablar de la creencia de que esas vacunas están funcionando y, en última instancia, son para protegernos de enfermedades graves y / o la muerte".

MLB estaba realizando un rastreo de contactos según sus protocolos.

"Las vacunas que alentamos a todos a obtener garantizan que no serán hospitalizados y no sufrirán la muerte por COVID, lo cual es importante, pero no impide que contraiga COVID", dijo Cashman. "Obviamente, lo protege de los efectos graves de COVID en el peor de los casos".

Este fue el octavo aplazamiento relacionado con COVID esta temporada, pero el primero en casi tres meses. También se pospuso una serie de tres juegos que tuvo a los Mets de Nueva York en Washington del 1 al 4 de abril, y el juego de Atlanta contra los Nacionales el 5 de abril, dos partidos de Minnesota en Los Angeles Angels del 17 al 18 de abril y los Mellizos en Oakland el 19 de abril.

"El año pasado, año y medio, de alguna manera te ha preparado para este tipo de cosas", dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. "Ciertamente decepcionante y frustrante".

Hubo 45 juegos de temporada regular pospuestos por razones relacionadas con el virus durante la temporada acortada por la pandemia del año pasado, pero solo dos no se recuperaron, entre St. Louis y Detroit.

Nueva York, cuarto en el Este de la Liga Americana con un decepcionante 46-43, estuvo entre los primeros equipos de Grandes Ligas en alcanzar el umbral de vacunación del 85% que desencadena una disminución de los protocolos de coronavirus, como dejar de usar máscaras en dugouts y bullpens.

MLB dijo en su último anuncio el 25 de junio que 23 de sus 30 equipos habían alcanzado el 85% de vacunas entre las personas de nivel 1, como los jugadores y el personal en el campo. Los Medias Rojas no estaban entre ellos.

A pesar de todas esas vacunas, los Yankees tuvieron más de media docena de pruebas positivas de COVID en mayo que involucraron al personal, incluido el entrenador de lanzadores Matt Blake, el entrenador de tercera base Phil Nevin y el entrenador de primera base Reggie Willits. Nevin, a pesar de estar vacunado, se enfermó gravemente con una infección renal que lo mantuvo alejado del equipo durante más de tres semanas.

Ningún jugador de los Yankees dio positivo en ese entonces, aunque el campocorto Gleyber Torres tuvo un falso positivo, según Boone.