Juez de Boston estudiará último intento de bloquear orden de ciudadanía por nacimiento de Trump

Un juez federal de Boston considerará el viernes una solicitud de 18 fiscales generales estatales para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente. La audiencia se produce después de que un juez federal de Seattle bloqueara la orden el jueves y criticara lo que describió como el trato que la administración da a la Constitución, diciendo que Trump estaba tratando de cambiarla con una orden ejecutiva. El fallo de Seattle en una demanda interpuesta por cuatro estados y un grupo de derechos de los inmigrantes siguió a otro de un juez federal de Maryland, que el miércoles emitió una pausa nacional en la orden en un caso separado pero similar. VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. En el caso de Boston, los fiscales generales estatales, junto con las ciudades de San Francisco y Washington, están pidiendo al juez Leo Sorokin que emita una orden preliminar. Argumentan que el principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento está "consagrado en la Constitución" y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden, que calificaron de "intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía basada en su paternidad". Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí. “Esta orden afectaría a más de 150.000 niños que nacen cada año en Estados Unidos y que, si se mantiene, carecerían de sus derechos más básicos y tendrían que vivir bajo la amenaza de la deportación”, dijo la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell. “Podría afectar a millones de niños si se permite que siga adelante. Hay bebés recién nacidos que no han hecho absolutamente nada malo. Son inocentes”. También dicen que la orden de Trump costaría a los estados fondos de los que dependen para “ofrecer servicios esenciales”, desde hogares de acogida hasta atención médica para niños de bajos ingresos e “intervenciones tempranas para bebés, niños pequeños y estudiantes con discapacidades”. La jueza Deborah Boardman indicó que ningún tribunal de la nación ha apoyado la interpretación de la 14 enmienda hecha por el gobierno de Trump. En el centro de las demandas está la 14ª Enmienda a la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida. La administración Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. Los abogados de los estados han argumentado que sí lo tienen, y eso se ha reconocido desde la adopción de la enmienda, en particular en una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1898. Esa decisión, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; enemigos presentes en los Estados Unidos durante una ocupación hostil; los nacidos en barcos extranjeros; y los nacidos de miembros de tribus indígenas americanas soberanas. Estados Unidos es uno de los 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento (el principio del jus soli o “derecho del suelo”). La mayoría se encuentran en América, y Canadá y México están entre ellos. Juez bloquea temporalmente orden de Trump que limita la ciudadanía por derecho de nacimiento ¿Cuál es el futuro de los menores migrantes no acompañados bajo el gobierno de Trump?

The Associated Press and NBC10 Boston