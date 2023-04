Juez decide si miembro de la Guardia Aérea de Mass. permanecerá en la cárcel

Un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados debe regresar a la corte el miércoles para una audiencia en la que se decidirá si debe permanecer tras las rejas mientras espera el juicio.

Jack Teixeira, de 21 años, fue arrestado por agentes tácticos fuertemente armados en su casa de Massachusetts la semana pasada y acusado, en virtud de la Ley de Espionaje, de retención y transmisión no autorizadas de información clasificada de defensa nacional. Durante su primera comparecencia ante el tribunal federal de Boston el viernes, un juez de primera instancia le ordenó permanecer bajo custodia hasta la audiencia de detención del miércoles.

Teixeira está acusada de compartir documentos militares altamente clasificados sobre la guerra de Ucrania y otros temas importantes de seguridad nacional en una sala de chat en Discord, una plataforma de redes sociales que comenzó como un lugar de reunión para los jugadores. La sorprendente violación que expuso la inteligencia privada ha provocado un gran revuelo internacional y ha planteado nuevas preguntas sobre la capacidad de Estados Unidos para salvaguardar sus secretos.

Los líderes de la Fuerza Aérea dijeron el martes que estaban investigando cómo un aviador solitario podría acceder y distribuir posiblemente cientos de documentos altamente clasificados. La Fuerza Aérea también eliminó la misión de inteligencia del Ala de Inteligencia 102 de la Guardia Nacional Aérea con sede en Cape Cod, donde sirvió Teixeira, en espera de una revisión adicional.

Los registros judiciales publicados la semana pasada revelaron cómo los registros de facturación que el FBI obtuvo de Discord y las entrevistas con camaradas de las redes sociales llevaron a las autoridades a Teixeira.

Los investigadores creen que era el líder de un grupo de chat privado en línea en Discord llamado Thug Shaker Central, que atrajo a aproximadamente dos docenas de entusiastas que hablaron sobre sus tipos favoritos de armas y compartieron memes y chistes, algunos de ellos racistas. El grupo también sostuvo una discusión continua sobre las guerras que incluyó conversaciones sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Un usuario de Discord familiarizado con las publicaciones en línea de Teixeira le dijo al FBI que un nombre de usuario vinculado a Teixeira comenzó a publicar lo que parecía ser información clasificada aproximadamente en diciembre. La persona proporcionó al FBI información básica de identificación sobre Teixeira, incluido que se hacía llamar “Jack”, afirmaba ser parte de la Guardia Nacional Aérea y parecía vivir en Massachusetts, según la declaración jurada.

La persona también le dijo al FBI que Teixeira pasó de escribir documentos en su poder a llevárselos a casa y fotografiarlos porque "le preocupaba que lo pudieran descubrir haciendo las transcripciones de texto en el lugar de trabajo".

Eso es diferente de lo que los carteles le han dicho a The Associated Press y otros medios de comunicación, diciendo que el usuario al que llamarían "el O.G." comenzó a publicar imágenes de documentos porque le molestaba que otros usuarios no lo tomaran en serio.

La declaración jurada alega que Teixeira fue detectado el 6 de abril, el día en que The New York Times publicó por primera vez una historia sobre la violación de documentos, buscando la palabra "fuga" en un sistema clasificado. El FBI dice que esa era la razón para creer que Teixeira estaba tratando de encontrar información sobre la investigación sobre quién era el responsable de las filtraciones.

Los documentos clasificados van desde diapositivas informativas que describen las posiciones militares ucranianas hasta evaluaciones del apoyo internacional a Ucrania y otros temas delicados, incluidas las circunstancias en las que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría usar armas nucleares.

Las autoridades no han revelado un presunto motivo. Pero los miembros del grupo Discord describieron a Teixeira como alguien que busca presumir, en lugar de estar motivado por el deseo de informar al público sobre las operaciones militares de EEUU o de influir en la política estadounidense.

La administración Biden se ha esforzado por contener las posibles consecuencias diplomáticas y militares de las filtraciones desde que se informaron por primera vez, moviéndose para tranquilizar a los aliados y evaluar el alcance de los daños. No ha habido una respuesta clara sobre cuántos documentos se filtraron. The Associated Press ha visto aproximadamente 50 documentos; algunas estimaciones sitúan el número total en cientos.