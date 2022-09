Juez declara inconstitucional el sistema de peaje de camiones de RI

El sistema de peaje para camiones de Rhode Island que entró en vigor en 2018 para financiar las reparaciones de los puentes en ruinas del estado, es inconstitucional y debe finalizar dentro de las 48 horas, dijo un juez federal en una decisión publicada el miércoles.

Porque el sistema de peaje llamado RhodeWorks y dirigido a camiones con remolque "se promulgó con un propósito discriminatorio y es discriminatorio en efecto, el régimen de peaje del estatuto es inconstitucional bajo la Cláusula de Comercio inactiva de la Constitución de los Estados Unidos", EE. UU. escribió el juez de la corte de distrito William E. Smith en el fallo de 91 páginas.

"Esta medida cautelar entrará en vigor 48 horas después de que se dicte la sentencia definitiva", escribió.

La exgobernadora Gina Raimondo firmó el proyecto de ley que autorizaba los peajes en 2016 y el estado comenzó a recaudar dinero en 2018.

En 2018, la industria camionera impugnó el sistema de peaje ante los tribunales, aduciendo que, en parte, discriminaba los intereses económicos de fuera del estado para favorecer los intereses del estado. La posición legal del estado era que el tribunal federal no puede restringir el cobro de impuestos estatales, como los peajes, y los asuntos estatales deben adjudicarse en un tribunal estatal.

"Les dijimos a los líderes de Rhode Island desde el principio que su plan loco no solo era discriminatorio, sino ilegal", dijo Chris Spear, presidente y director ejecutivo de American Trucking Associations en un comunicado el miércoles. "Nos complace que el tribunal esté de acuerdo".

Los otros demandantes eran Cumberland Farms Inc., M&M Transport Services Inc. y New England Motor Freight.

La decisión establece un estándar que impide que otros estados establezcan sistemas de peaje similares, dijo el presidente de la Asociación de Camiones de Rhode Island, Chris Maxwell.

"Si no hubiéramos prevalecido, estos peajes se habrían extendido por todo el país y este fallo envía una fuerte señal a otros estados de que el transporte por carretera no debe ser una alcancía", dijo.

El estado está considerando sus opciones, según un comunicado de la oficina del actual gobernador demócrata Dan McKee. Pero la administración reiteró que no está considerando cobrar peaje a los vehículos de pasajeros.

"Como acaba de salir este fallo, nuestro equipo está revisando la decisión y evaluando los próximos pasos", decía el comunicado.

La legislación pretendía crear un flujo de financiación para reparaciones de unos 650 puentes en el estado que estaban estructuralmente deficiente o próximo a convertirse en estructuralmente deficiente.

Raimondo justificó los peajes de camiones, diciendo que los camiones grandes causaron el mayor daño a las carreteras.

Los peajes se cobran electrónicamente a través de una docena de pórticos que se extienden por las principales carreteras del estado.

Al principio, la demanda fue desestimada por un tribunal de distrito federal que dijo que carecía de jurisdicción y que el caso debería ser visto en un tribunal estatal. Pero el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. en 2020 revocó el fallo del tribunal inferior y lo devolvió al tribunal de distrito.