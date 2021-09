Juez escucha impugnación contra mandato de vacunas de Rhode Island

Un juez federal escuchará el miércoles los argumentos de una demanda que impugna el mandato de vacunas para los trabajadores de la salud de Rhode Island en instalaciones con licencia estatal.

La audiencia está programada para comenzar a las 10 a.m. en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Providence.

Los trabajadores de la salud en Rhode Island enfrentan una fecha límite el viernes para vacunarse contra COVID-19, según WJAR.

Un grupo de ellos demandó al estado, diciendo que no permite exenciones religiosas. Piden que su derecho federal a la exención religiosa y los ajustes razonables se consideren de la misma manera que las exenciones médicas.

Esperan poder hacer más pruebas y enmascaramiento, en lugar de verse obligados a recibir la vacuna.

"Si no estamos vacunados, tomarán otra acción, y la otra acción es que nos multen. Y después de que nos multen y no cumplamos, van a suspender nuestra licencia y si aún no cumple, van a revocar nuestra licencia. Mi pregunta es para el gobernador, ¿cómo va a encontrar trabajadores de la salud cuando les quita el trabajo? " dijo Paul Rianna Jr.

Rianna dijo que la principal preocupación es cómo afectará a los pacientes la fecha límite del mandato.

El martes, un juez de la Corte Superior estatal desestimó una impugnación legal de los bomberos para bloquear el requisito.