Juez federal retira caso de desacato contra agente de ICE por arresto durante juicio en Boston

Un juez federal desestimó un caso de desacato contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), cuyo arresto de un hombre durante su juicio generó críticas entre las fuerzas del orden en Boston.

El agente de ICE, Brian Sullivan, detuvo a Wilson Martell-Lebron, de 49 años, el mes pasado cuando salía del tribunal. El juez del Tribunal Municipal de Boston, Mark Summerville, declaró a Sullivan en desacato, argumentando que privó a Martell-Lebron de sus derechos al debido proceso y a un juicio justo.

Sin embargo, el lunes, el juez federal de distrito William Young desestimó el caso después de que la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, coincidiera con la fiscal federal Leah Foley en que la orden de desacato debía ser anulada.

“Si bien puede estar en desacuerdo con la aplicación de nuestras leyes federales de inmigración, simplemente no existe base legal para que declare a agentes federales en desacato penal por el cumplimiento de sus deberes jurados”, escribió Foley al juez municipal el 2 de abril. “Cualquier intento o amenaza de interferir con las funciones legales de los agentes del gobierno federal no será tolerado”.

Ryan Sullivan, uno de los abogados de Martell-Lebron, criticó la decisión.

“Consideramos que la postura del Fiscal Federal Foley de que un estado no debería investigar si un agente federal excedió los límites de su autoridad constituye una amenaza alarmante para los jueces, los fiscales y la justicia”, escribió Sullivan. “Quizás el agente Sullivan actuó dentro de lo ‘necesario y apropiado’ en el desempeño de sus funciones. O quizás, como sostenemos, no lo hizo. Una investigación lo habría revelado y habría respondido a estas preguntas. En cambio, el Gobierno Federal ordenó al Estado que cesara y desistiera”.

Ryan Sullivan describió una tensa escena en la que agentes del ICE se abalanzaron sobre Martell-Lebron sin identificarse, lo subieron a una camioneta y huyeron a toda velocidad. El juicio había comenzado con las declaraciones preliminares y los primeros testigos.

El fiscal de distrito de Boston calificó la detención de un hombre por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en medio de su juicio penal la semana pasada como "inaceptable y poco profesional" y afirmó que las acciones de la agencia están socavando la labor de garantizar la seguridad pública en la ciudad.

Martell-Lebron, originario de la República Dominicana y residente con su familia en Massachusetts, se encuentra actualmente en el centro de detención de Plymouth por presuntamente ser inmigrante indocumentado. En su moción, el Departamento de Justicia alegó que Martell-Lebron se encuentra en el país ilegalmente y tiene varias condenas penales por tráfico de drogas. También indicó que el ICE ha estado intentando detenerlo desde 2007.

Tras su arresto por el ICE, Summerville desestimó los cargos contra Martell-Lebron por hacer declaraciones falsas en su solicitud de licencia de conducir, concretamente afirmando que no era Martell-Lebron.

Un día después, el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Kevin Hayden, arremetió contra el ICE por el arresto a las afueras del tribunal.

“Esta acción del ICE fue preocupante y extremadamente imprudente”, declaró Hayden. “Como señaló el juez, las acciones del ICE privaron al Sr. Martell-Lebron de su derecho a un juicio justo. También privaron a nuestra oficina de nuestra intención de responsabilizar al acusado por su presunto delito”.

Ni el portavoz de Hayden ni ningún portavoz de la Fiscalía General de Massachusetts respondieron a una solicitud de comentarios sobre el desistimiento del caso de desacato.

La presencia de agentes de inmigración en los juzgados fue cada vez mayor durante el primer mandato de Trump, lo que provocó cierta resistencia por parte de jueces y otros funcionarios locales. Trump ha ido más allá en su segundo mandato al derogar una política vigente desde 2011 que impedía el acceso general a escuelas, lugares de culto y hospitales.

Bajo la política actual, los agentes de inmigración pueden realizar arrestos "en los juzgados o en sus inmediaciones cuando tengan información creíble que les haga creer que el/los extranjero(s) en cuestión está(n) o estará(n) presente(s)" y siempre que no estén prohibidos por la ley estatal o local.