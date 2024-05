Juicio de Karen Read: Regresa testigo que aseguró ver una camioneta la noche de los hechos

Un impactante testimonio surgió el martes en el juicio de Karen Read, después de que un testigo asegurara que vio algo la noche en que murió el oficial de policía de Boston John O'Keefe, en 2022, y se espera que este miércoles regrese al estrado para continuar con su interrogatorio.

La testigo, Julie Nagel, amiga del hermano de Caitlin Albert, Brian Albert Jr., fue una de las cuatro personas que subieron al estrado el martes. Estuvo en la casa de Brian Albert hasta la 1:45 a.m. del día en que encontraron el cuerpo de O'Keefe frente al césped.

Caitlin, hija de Brian Albert, abrió el martes por la mañana y subió al estrado por segundo día consecutivo. Supuestamente fue la última persona en salir de la casa de su padre en Fairview Road en Canton, Massachusetts, la mañana del 29 de enero de 2022. O'Keefe fue encontrada muerta afuera de esa casa esa misma mañana.

El último testigo del día fue Nagel, quien testificó que vio una camioneta negra similar a la que Read conduce afuera de la casa esa mañana, y una "mancha negra" en el patio delantero, cuando se fue.

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en 2022 de O'Keefe, su novio. Fue encontrado en la nieve afuera de la casa de su compañero oficial de policía de Boston Brian Albert en Canton. Los fiscales dicen que Read golpeó a O'Keefe con su SUV, mientras que Read dice que ha sido incriminada en un encubrimiento de amplio alcance, afirmando que la familia Albert, que incluye a un oficial de policía de Canton y un concejal actual, y el investigador principal del estado, un amigo de la familia, buscan echarle la culpa a Read.

La mujer se declaró inocente y está libre bajo fianza.

Caitlin Albert regresa al estrado

Caitlin Albert regresó al estrado el martes por la mañana y el abogado defensor David Yannetti la interrogó sobre sus conexiones con la bombero y paramédico de Canton, Katie McLaughlin, una de las primeras en responder a la escena donde se encontró a O'Keefe.

Yannetti preguntó qué tan bien se conocían y Albert dijo que estaban en la misma clase de la escuela secundaria y que tenían algunos amigos en común.

"Fui a la escuela secundaria con ella y ella tiene la misma edad y nos graduamos juntas", dijo.

Yannetti también estableció que en múltiples ocasiones desde la secundaria, las dos han realizado viajes y asistido a eventos juntas, incluido un baby shower en 2021, un viaje a Maine y viajes a la playa. Mostró varias fotografías en las que Albert y McLaughlin aparecían juntos en el mismo grupo de personas. También mostró fotografías que confirmaban que Albert y McLaughlin jugaban juntas en un equipo deportivo.

"Me fui a viajes en los que ella estaba", dijo Albert. "No conduje ni fui con ella, pero ella estaba allí".

Albert también dijo que una de sus compañeras de cuarto en la universidad también era amiga de McLaughlin.

Yannetti también le preguntó a Albert sobre la noche anterior a la muerte de O'Keefe, hablando de cómo su novio dejó el bar para regresar a su casa en Easton porque esperaba levantarse temprano a la mañana siguiente para quitar la nieve que caía. Pero luego regresó a Cantón a la 1:45 a. m. para recoger a Albert en la casa de sus padres.

Albert dijo que cuando se fue, no escuchó ningún ruido ni vio nada, incluido el cuerpo de O'Keefe.

Tristin Morris, el novio de Caitlin Albert, testifica

La siguiente persona en testificar el martes fue Tristin Morris, novio de Caitlin Albert durante los últimos siete u ocho años.

Se le preguntó sobre los acontecimientos del 28 de enero de 2022 y las primeras horas de la mañana del 29 de enero de 2022.

"Para mí fue un día cualquiera. Salí y me encontré con (Caitlin) para tomar una copa en el Waterfall Bar & Grill”, dijo. Señaló que no recuerda quién más estaba allí esa noche y que no recordaba cuánto tiempo estuvo allí, pero "no fue mucho".

Dijo que no se quedó mucho tiempo porque iba a tener que quitar la nieve temprano a la mañana siguiente y quería dormir un poco.

"Tenía que estar de guardia a las 3 o 4 de la mañana", dijo Morris.

Después de regresar a su casa en Easton, dijo que Caitlin Albert comenzó a llamarlo y enviarle mensajes de texto. No recordaba a qué hora.

Basado en esas llamadas y mensajes de texto, Morris dijo que dejó Easton y regresó a la casa de los padres de Albert en Canton, a unos 20-25 minutos en auto.

Cuando llegó, dijo que le envió un mensaje de texto a Albert y ella salió de la casa poco tiempo después. Dijo que no hubo demora para irse y que el estado de ánimo de Albert era normal.

Durante el contrainterrogatorio, Yannetti le mostró a Morris una fotografía que lo incluía a él y a miembros de la familia Albert y McCabe, tomada cuatro días después de que Read fuera acusado. Yannetti le preguntó si el grupo estaba celebrando la acusación de Read cuando se tomó la foto, pero Morris dijo que no.

Yannetti también intentó que Morris dijera a qué hora estaba en la casa de Albert en Canton el 28 o 29 de enero de 2022, cuando condujo hasta allí para recoger a su novia. Pero no podía recordar qué hora era ni dónde se detuvo.

"Debe haber sido así", dijo Morris cuando se le preguntó si era el camino de entrada por el que se detuvo.

Yannetti también presionó a Morris sobre por qué fue de Canton a Easton y luego regresó a Canton para recoger a Caitlin Albert cuando tenía que levantarse tan temprano como las 3 a.m. para quitar la nieve.

"El plan desde el principio no era que dejaras la Cascada, fueras a Easton y luego regresaras desde Easton para recoger a Caitlin en Canton, ¿correcto?", le preguntó Yannetti.

"No, no lo fue", respondió Morris.

"Pero el plan cambió, ¿correcto? Y eso fue porque tuviste noticias de tu novia Caitlin, ¿correcto?", preguntó Yannetti. "Por alguna razón, ahora necesitaban que recogieran a Caitlin antes de que usted fuera a arar, ¿correcto?"

Sarah Levinson sube al estrado

El tercer testigo del día fue Sarah Levinson, una amiga de Brian Albert Jr. que estaba en la casa de Albert la noche anterior a la muerte de O'Keefe. Ella testificó que estaba en la casa para celebrar el cumpleaños de Albert Jr.

Habló sobre algunas de las otras personas que estaban en la casa de Albert la noche del 28 de enero de 2022 y cómo Albert Jr. llevó a un par de personas al piso de arriba para ver al perro de la familia. Dijo que la gente bebía White Claws y Trulys y comía calzones.

Dijo que todos estuvieron allí unas 2 o 3 horas y que el humor era bueno.

Levinson también testificó sobre la orden de que la gente comenzara a llegar a la casa desde la reunión en Waterfall poco después de la medianoche.

Dijo que salió de la casa entre la 1:30 y las 2 a. m. con su amiga Julie Nagel y que estaba nevando en ese momento.

Durante el contrainterrogatorio, Yannetti preguntó si era amiga cercana de Brian Albert Jr. Ella dijo que sí, e incluso asistieron juntos al baile de graduación. Dijo que también se lleva bien con otros miembros de la familia Albert, incluidos los hermanos y hermanas de Brian Albert Jr. y algunos primos.

También le preguntaron si conoce a Brian Albert y si es "distante", como dijo Yannetti.

"Es callado", dijo Levinson.

También testificó que cuando se fue no recordaba haber oído nada. También confirmó un testimonio anterior ante un gran jurado de que podía ver parte del pavimento cuando salió, a pesar de que estaba nevando.

Levinson dijo que las luces estaban encendidas y que tenía una vista del jardín delantero, pero no vio nada ni a nadie en el césped donde más tarde encontraron a O'Keefe.

Ella dijo que ella y Nagel terminaron siendo llevados a casa desde la casa de Albert con Jennifer y Matthew McCabe.

Julie Nagel testifica

Nagel, otra amiga de Brian Albert Jr. que estaba en la casa de Albert la noche anterior a la muerte de O'Keefe, fue la siguiente testigo en testificar.

También testificó sobre la reunión de cumpleaños, diciendo que estaban escuchando música, bebiendo cerveza y agua mineral y comiendo algo de comida.

"Era el cumpleaños de Brian, así que estábamos allí sólo para divertirnos", dijo Nagel.

Le preguntaron cómo llegaba la gente a la casa, específicamente Colin Albert, el primo de Brian Albert Jr. Dijo que en algún momento entre las 11:30 y las 11:45 p.m. Alguien lo recogió pero ella no sabía quién era.

Nagel dijo que se quedó en la casa hasta aproximadamente la 1:30 a.m. del 29 de enero. Le había enviado un mensaje de texto a su hermano alrededor de las 12:15 a.m. pidiéndole que la recogiera. Llegó poco tiempo después y le envió un mensaje de texto para decirle que estaba afuera. Llegó con otras dos personas.

Ella dijo que en un momento miró hacia el camino de entrada y vio un vehículo junto al buzón, pero cuando llegó su hermano, ese vehículo ya no estaba.

"Era un SUV negro", dijo.

Nagel dijo que invitó a su hermano y a sus amigos a entrar, pero dijeron que solo querían volver a casa, por lo que finalmente decidió quedarse y organizó que Jennifer y Matthew McCabe la llevaran a casa más tarde esa misma noche.

Los fiscales le mostraron a Nagel una foto del exterior de la casa de Albert y ella usó un puntero láser para mostrar la puerta por la que salió de la casa para hablar con su hermano. También señaló que la camioneta de su hermano estaba estacionada al final del camino de entrada. También señaló varias áreas frente a la casa donde dijo que había visto la camioneta negra antes de que llegara su hermano.

Cuando Nagel salió de la casa esa misma noche en el vehículo de los McCabe, dijo que notó "algo fuera de lo común... como una mancha negra" en el suelo junto al asta de la bandera frente a la casa.

"Afuera estaba bastante oscuro, pero la nieve era un poco intensa en ese momento", dijo. "Realmente no se podía ver demasiado".

Usando el puntero láser, señaló un área cerca del asta de la bandera donde vio la "mancha negra", alrededor de la misma área donde dijo que había visto la camioneta negra en un momento anterior esa noche.

"Dije en voz alta: 'Creo que pude haber visto algo', pero también estaba ebria, bebiendo, así que no sabía realmente qué era, qué vi".

Dijo que el objeto que vio tenía "probablemente 5 o 6 pies de largo".

La semana pasada, los miembros del jurado visitaron la escena del crimen donde el novio de Read, el oficial de policía de Boston John O'Keefe, fue encontrado muerto.

Luego, Yannetti interrogó a Nagel y le hizo reconocer que estuvo en la casa de Albert durante unas ocho horas en total.

También señaló que Nagel no fue entrevistada por el policía estatal de Massachusetts Michael Proctor, el investigador principal en el caso de Karen Read, hasta ocho meses después de que O'Keefe fuera encontrado muerto en el césped de los Albert.

Yannetti también le preguntó a Nagel sobre sus vínculos con la familia Albert, incluido ser amiga cercana de Brian Albert Jr.

Nagel también testificó que vio a Colin Albert en la casa de los Albert esa noche, pero no estaba segura de a qué hora se fue.

Yannetti también le preguntó cuánto bebió esa noche, a lo que ella respondió: "Una cantidad decente". Dijo que estaba bebiendo Michelob Ultras, pero no recuerda si los trajo o si ya estaban en casa.

También le preguntó a Nagel cómo originalmente le pidió a su hermano que fuera a recogerla, pero luego cambió de opinión y decidió no ir a casa con él. Ella dijo que cuando él llegó, decidió que quería quedarse más tiempo en la casa de Albert.

Cuando finalmente salió de la casa alrededor de la 1:45 a. m., Nagel dijo que no vio ningún cuerpo en el patio.

Yannetti también señaló que la primera vez que Nagel dijo que el objeto que vio en la nieve afuera de la casa de Albert medía "5 o 6 pies de largo" fue durante su testimonio el martes.

También le preguntó a Nagel si pensaba que el objeto que vio en la nieve era un cuerpo, y ella dijo que no.

"No pensaste que se trataba de una persona que estaba en problemas, ¿verdad?", preguntó Yannetti.

"No lo sé, no", dijo Nagel.

"¿No le pediste a Matthew McCabe que se detuviera? ¿No le pediste que retrocediera?", preguntó Yannetti.

"No", respondió Nagel.

Yannetti señaló que Levinson, que estaba en el auto con ella, era enfermera, y Brian Albert, el dueño de la casa, era oficial de policía y socorrista. Pero ella no le preguntó a ninguno de los dos.

"Eso es porque no viste ningún cuerpo en ese césped, ¿verdad?" dijo Yannetti.

"Quiero decir, no sé lo que vi, pero vi un objeto", dijo Nagel.

"Estuviste bebiendo durante horas, ¿es correcto?", replicó Yannetti. "Estabas ebria".

"Algunos dirían que sí", dijo.

Yannetti luego señaló que incluso después de que Nagel descubrió que O'Keefe había muerto, no se comunicó con los investigadores para informarles lo que había visto esa noche.

El tribunal levantó la sesión alrededor de la 1 p.m.

Encuentra aquí lo que ha pasado en las primeras semanas de juicio.