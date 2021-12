Junta Municipal vota en contra de Renee Domínguez como jefa de policía de New Haven

La Junta Municipal de New Haven votó en rechazo de la nominación de Renee Domínguez como nueva jefa de policía de la ciudad, según un comunicado del alcalde Justin Elicker.

Domínguez ha sido jefa interina en New Haven desde junio. Anteriormente había sido responsable de la división de patrulla del departamento.

Los miembros de la junta de la ciudad que votaron en contra de la confirmación expresaron su preocupación por la diversidad en el departamento de policía, particularmente en los niveles más altos.

"Necesitamos jefes asistentes que se parezcan a nosotros", dijo el miembro Richard Furlow del Distrito 27, quien es negro. "metemos presión en la Junta de Educación, la diversidad en los maestros, ¿por qué no en la policía?"

Otros también señalaron el registro del departamento y la cantidad de delitos violentos sin resolver.

Hubo algunos miembros de la junta que presionaron para darle a Domínguez una oportunidad de liderazgo por el resto del mandato, argumentando que ella no debería asumir la culpa por el historial policial pasado y que se merecía la oportunidad de abordar los desafíos mencionados en la reunión. Otros abogaron por una mayor discusión del asunto y expresaron su deseo de ver un plan para el departamento antes de que se tomaran las decisiones finales.

El liderazgo de la Junta municipal de New Haven emitió una declaración completa a NBC Connecticut:

"Como saben, la Junta municipal no aprobó esta nominación del alcalde para el jefe de policía. Esta no es una decisión que tomamos a la ligera. La seguridad pública de nuestros residentes y el bienestar de nuestros funcionarios son prioridades para nosotros y ha sido un pilar de su agenda durante los últimos diez años. Dicho esto, el momento y el proceso de esta designación propuesta requiere un plan minucioso detallado y matizado para el futuro del departamento que sea aceptable para la comunidad y genere confianza. Eso no sucedió ni tampoco un compromiso real de la comunidad. Cuando estamos seguros de que existe un plan estratégico real que incluye la contratación de diversos empleados, la capacitación y el avance de los oficiales en todos los niveles del departamento, acciones para mejorar las tasas de cierre, esfuerzos exitosos para disminuir los homicidios y abordar la violencia que aflige a nuestra ciudad, entonces y solo entonces podremos avanzar juntos".

Elicker expresó su decepción por la decisión de la junta el lunes.

"El voto de esta noche por parte de la Junta no solo es decepcionante, es desalentador para las mujeres y los hombres del departamento que se ponen un chaleco cada noche y salen a patrullar nuestras calles. La Jefa Domínguez ha demostrado claramente que es una líder capaz de este departamento. Ella respondió hábilmente cada pregunta planteada por la junta y ha trabajado para abordar las preocupaciones específicas que plantearon. Volveré a presentar a la Jefa Domínguez e instaré a los miembros a que aprueben su nombramiento en ese momento", escribió Elicker.

Domínguez ha estado en el departamento desde 2002. Originalmente comenzó su carrera en el departamento de policía de Newtown.