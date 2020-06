Junta vota a favor de despedir a policía de New Haven acusado de fuerza excesiva

La Junta de Comisionados de Policía de New Haven votó para despedir a un oficial acusado de usar fuerza excesiva mientras respondía a una llamada en diciembre pasado.

El jefe de policía de New Haven, Otoniel Reyes, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que el incidente ocurrió en Navidad cuando el oficial Jason Santiago, un veterano de ocho años de la fuerza asignada a Fair Haven, y otros oficiales respondieron a una llamada sobre alguien quien estaba intoxicado.

En el video de la cámara con el cuerpo de la policía, Santiago detiene a un hombre después de una lucha. Se ve a Santiago pateando a un hombre en la ingle mientras el hombre está en el suelo esposado, y luego lo levanta.

En el video, se escucha a los oficiales decir que el hombre escupió en dirección a Santiago. Entonces se ve a Santiago golpeándolo en la cara.

Los oficiales pudieron someter a la persona de la que se trataba la llamada y Reyes dijo que el comportamiento de Santiago durante la llamada constituye una fuerza excesiva y que se le colocó en licencia administrativa pagada.

Un abogado del sindicato policial argumentó que Santiago cometió un error y debería ser disciplinado, no despedido.

El oficial habló sobre sus ocho años en el departamento, destacó sus logros y expresó su pesar por lo que él llama una decisión de una fracción de segundo.

“Estoy arrepentido. No describe quién soy como persona. Estoy sentado aquí antes de que asumas la responsabilidad de mis acciones ", dijo Santiago.

Santiago dijo que nunca antes había sido disciplinado, e incluso el jefe lo había elogiado como un tremendo oficial, aparte de esto.

El martes, la junta, que incluye al alcalde Justin Elicker, votó 4-2 a favor de la terminación.

"Creo que esta es una oportunidad para que dejemos en claro que nos tomamos muy en serio la conducta de los oficiales", dijo Elicker.

No estaba claro de inmediato si Santiago planea luchar contra la decisión.

Se descubrió que otro oficial violó las reglas del departamento durante la llamada y fue puesto de permiso, dijo Reyes.

Dijo que el otro segundo oficial no tenía oportunidad de detener a Santiago y que no era cómplice, pero violó tres políticas del departamento. Esas tres políticas no implicaron el uso de la fuerza, según un informe de asuntos internos sobre la investigación.

El segundo oficial fue suspendido por 15 días, que es la cantidad máxima que Reyes pudo instituir.

Reyes dijo que le hubiera gustado ver a los oficiales desescalar la situación. Agregó que hay mucho que aprender del video, y el departamento lo hará.