Jurado encuentra a conductor no culpable por atropellamiento en New Hampshire

Después de aproximadamente dos horas de deliberaciones el martes en el caso de Volodymyr Zhukovskyy, el camionero acusado de causar la muerte de siete motociclistas en New Hampshire en junio de 2019, el jurado lo declaró inocente de todos los cargos.

Zhukovskyy, de 26 años, había enfrentado cargos de homicidio negligente, homicidio involuntario y conducta imprudente en relación con el accidente del 21 de junio de 2019 en Randolph.

Los fiscales argumentaron que Zhukovskyy, que había consumido heroína, fentanilo y cocaína ese día, se desvió repetidamente de un lado a otro antes del choque frontal y le dijo a la policía que él lo provocó. Pero un juez desestimó ocho cargos relacionados con si estaba incapacitado, y su abogado culpa al motociclista principal, Albert “Woody” Mazza, diciendo que perdió el control de su motocicleta y chocó con el camión mientras conducía ebrio.

Al testificar para la defensa, se le preguntó a William Howerton de Scientific Boston, Inc. dónde ocurrió la colisión entre la motocicleta de Mazza y el camión de Zhukovskyy.

“El impacto ocurrió en la doble línea amarilla, directamente encima”, dijo. “La rueda delantera izquierda de la camioneta estaba un poco a la izquierda del centro de la doble línea amarilla, todavía en la línea amarilla”.

Howerton también dijo que, según su análisis, el camión estaba alineado con la carretera mientras que la motocicleta estaba inclinada hacia la línea central justo antes del impacto. Cuando se le preguntó si el choque habría ocurrido si el camión hubiera estado en el medio de su carril, dijo: “Si el camión hubiera estado en el medio de su carril, ¿habría ocurrido el choque de todos modos?”, dijo: “Sí. La motocicleta se dirigía en esa dirección”.

Los motociclistas que murieron eran miembros del Jarheads Motorcycle Club de New Hampshire, Massachusetts y Rhode Island y tenían entre 42 y 62 años de edad. Formaban parte de un grupo más grande que acababa de salir de un motel a lo largo de la carretera y se dirigían a un American Legion Post en Gorham para una recaudación de fondos.

Muertos fueron Mazza, de Lee, New Hampshire; Edward y Jo-Ann Corr, una pareja de Lakeville, Massachusetts; Michael Ferazzi, de Contoocook, New Hampshire; Desma Oakes, de Concord, Nuevo Hampshire; Daniel Pereira, de Riverside, Rhode Island; y Aaron Perry, de Farmington, New Hampshire.

El juicio en el Tribunal Superior del Condado de Coos en Lancaster comenzó el 26 de julio.