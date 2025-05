¿Qué pasó con el jurado en el juicio de Karen Read?

El juicio de Karen Read comenzó con fuerza el miércoles y terminó con una pausa sorpresiva durante el fin de semana festivo.

Casi de inmediato, la situación se volvió inesperada: la jueza Beverly Cannone entró en la sala y declaró que se le había planteado un "problema" que requería que hablara con cada miembro del jurado individualmente. Despejó la sala y solo quedaron Read, los abogados defensores y de la fiscalía, y el jurado.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Pasaron 90 minutos antes de que se permitiera el regreso de todos y comenzaran los testimonios. Cannone nunca explicó cuál era el problema, pero después de hablar con el jurado, les recordó la importancia de no hablar del caso con nadie ni permitir que nadie lo hiciera con ellos.

Sue O'Connell, comentarista de nuestra cadena hermana NBC10 Boston y quien se encuentra informando desde la sala del tribunal, estuvo entre los que fueron exonerados de la sala como resultado del problema del jurado del miércoles.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Afirmó que aún desconoce cuál fue el problema que obligó a Cannone a hablar individualmente con el jurado.

"No lo sabremos hasta que un miembro del jurado nos lo diga al final", dijo. "Pero es probable que alguien estuviera hablando del caso, que alguien lo supiera y que alguien se lo comunicara al juez".

Estos jurados tienen mucha presión para no hablar de ello, no ver nuestro programa ni seguir lo que ocurre. Pero sé que intentarán retener a todos los jurados posibles para evitar un juicio nulo, porque no quieren que esto se repita.

Read está acusada de atropellar a John O'Keefe, su novio, un policía de Boston, con su todoterreno en 2022 y dejarlo morir solo en la nieve frente a una fiesta en el número 34 de Fairview Road, Canton. Su defensa ha alegado que fue víctima de una vasta conspiración policial y que O'Keefe fue golpeado mortalmente por otro agente del orden en la fiesta. El año pasado se declaró el juicio nulo después de que el jurado no lograra un veredicto unánime.

Hubo un detalle interesante cuando se reanudó la sesión el miércoles, dijo O'Connell. Los 18 jurados seguían presentes en el estrado, pero dos de ellos habían intercambiado asientos.

"De hecho, he visto a uno de esos jurados riéndose con otros dos durante las sesiones paralelas en dos ocasiones distintas", dijo. "Poco después de esos ataques de risa, la jueza aconsejó a los jurados que no hicieran muecas ni murmuraran durante el testimonio".

Pero O'Connell también quiso dejar claro que todos los jurados parecen estar prestando mucha atención, incluso durante el testimonio técnico, como el del neurocirujano Dr. Aizik Wolf el miércoles. Añadió que todos los jurados, menos uno, han estado tomando notas durante todo el juicio.

"Creo que son un jurado muy inteligente", dijo. Creo que algunas personas a las que estaba observando y que creía que no prestaban atención a algunos aspectos técnicos, de repente se animan cuando surge algo y me doy cuenta de que están haciendo una conexión que va mucho más allá de lo que yo pensaba o tengo que ponerme al día.

La ventaja de este juicio es que hay siete abogados, así que no ven a la misma persona todos los días. Ven a un abogado diferente presentar esto. Así que creo que hay suficiente variedad como para que puedan prestar atención.

O'Connell dijo que ha visto algunos reportes en redes sociales de jurados durmiendo o cabeceando, pero que no ha observado nada parecido.

En general, este jurado es bastante estoico en sus reacciones", dijo. "Pero al igual que todos los que observamos el desarrollo del caso, ellos también son humanos y tendrán reacciones".

Al final del testimonio del miércoles, Cannone dijo que el caso iba adelantado, por lo que canceló la media jornada del juicio del jueves. El viernes y el lunes ya eran días de descanso, por lo que los testimonios ahora no se reanudarán hasta el martes, cuando la fiscalía podría llamar a su último testigo.