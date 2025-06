Jurado latina del juicio de Karen Read rompe el silencio

A 48 horas del veredicto del caso criminal contra Karen Read, los miembros del jurado siguen ofreciendo detalles sobre lo que fue este proceso para ellos.

Uno de las miembros del jurado es una mujer latina, quien compartió con Telemundo Nueva Inglaterra cómo fueron estas semanas siendo parte de en este escandaloso caso.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Paula Prado, estudió leyes en su natal Brasil, por lo cual se sentía más tranquila con la terminología del caso, aseguró que lo único que sabía de Karen Read cuando la llamaron, era los letreros que veía en la calle de “Free Karen Read” hoy dice, que está a paz con su decisión.

"Yo no estaría tranquila, si ella estuviera durmiendo ahora en la cárcel porque no tenía cómo comprobar la muerte de John O’Keefe, fue acusada por un accidente de carro. Él no tenía heridas en su cuerpo que corresponde a un accidente de carro y a la velocidad que dicen que el carro estaba. Entonces por más que ella estaba en la escena, ella fue la última persona en verlo con vida, según el abogado. Aquel pedazo del carro, junto a las heridas de él y junto a las fotos que vimos del carro de ella, saliendo en aquella mañana a las cinco de la mañana, no coincidían, si tenía tanta luz ¿por que la antena no estaba tan quebrada?", dijo Prado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

A ella le quedan dudas sobre el rol que tuvo la policía estatal en la investigación del caso.

ras semanas de un juicio intensamente seguido en todo el país, y 4 días de deliberaciones por parte del jurado, Karen Read fue hallada culpable únicamente del cargo de conducir bajo los efectos del alcohol, y como sentencia, el juez le impuso un año de libertad condicional.

"La policía en este caso fue muy mal investigado, cómo va a tener un crimen que sucedió, y por ejemplo, nadie tiró una foto de donde fue encontrado el cuerpo?... ¡ah! por qué la policía no sabía que era un crimen, pero la policía debe pensar que podría ser un crimen. Ellos están acostumbrados a atender este tipo de casos, ¿cómo es que nadie entró a la casa para preguntar a los habitantes si vieron algo ahí afuera? para mí no hace sentido.", argumenta Prado.

También señala que no le hace sentido que la policía no siguiera los protocolos que ellos conocen se deben seguir en la pesquisa de un crimen.

Para Prado, fueron semanas de mucha tensión y lo más impactante para ella es que mientras unos celebran el veredicto, otros sienten desconsuelo.

“Para mí, cuando la gente entregó el veredicto dentro de la corte me pareció un poco irrespetuoso; cuando se escuchó la gente que estaba fuera gritando, felices por la calle y la familia de John, saliendo de la corte llorando, decepcionada y frustrada las personas allá afuera no estaban haciendo nada malo, en ningún momento los escuchamos a ellos cuando salió del tribunal, me dejó muy triste muy tensa por aquel momento no, y la otra con sensación de partida”

Prado dice que la investigación de la fiscalía fue pobre, y que le faltaron muchas cosas, "faltan pedazos cosas que él no tenían. Cómo trabajar creo que es un excelente abogado, intentó con la policía basado en lo que tenía, pero no tenía como condenarla.", dijo Prado a Telemundo Nueva Inglaterra".

Read fue culpable del cargo de conducir bajo la influencia del alcohol, pero no culpable de los cargos de asesinato. Fue sentenciada momentos después de leerse el veredicto, y recibió una libertad condicional de un año.