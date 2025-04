Karen Read apela su caso de doble enjuiciamiento ante la Corte Suprema

Karen Read ha llevado su caso para que se retiren dos de los tres cargos en su contra ante el tribunal más alto del país.

Su equipo legal apeló esta semana ante la Corte Suprema para que revise si la protección constitucional de Read contra la doble incriminación implica que los cargos deben ser retirados, dado que algunos jurados se han pronunciado unánimemente a favor de absolverla.

La Corte Suprema Judicial de Massachusetts y los tribunales federales inferiores han optado por no desestimar esos cargos; el más reciente fue un tribunal federal de apelaciones la semana pasada.

La solicitud de certiorari (o revisión del fallo de un tribunal inferior) presentada ante la Corte Suprema, que figura en el expediente judicial como Karen Read contra el Tribunal Superior de Massachusetts, Condado de Norfolk, et al., concluye:

En resumen, la defensa se enteró después del juicio de que el jurado llegó a un veredicto que no se anunció. Al menos tenía derecho a la oportunidad de fundamentar ese hecho para garantizar que Read no se viera obligada inconstitucionalmente a ser juzgada por delitos penales, incluido el asesinato, de los cuales ya había sido absuelta. Dicha investigación no interfiere en absoluto en el proceso deliberativo del jurado. En cambio, dicha investigación honra el servicio del jurado, que el tribunal de primera instancia calificó de "extraordinario", en lugar de invalidar los esfuerzos de al menos cuatro jurados por revelar que no hubo un impasse en los tres cargos, a diferencia de uno solo. Read sostiene que la garantía de la Cláusula de Doble Enjuiciamiento contra procesamientos sucesivos no es menos fundamental que, por ejemplo, el derecho a un jurado imparcial amparado por la Sexta Enmienda, ni menos merecedora de protección, incluyendo, mientras que en este caso el acusado presenta una demostración convincente y creíble de una absolución no anunciada, una audiencia posterior al juicio para fundamentar dicha absolución. La presentación legal en Washington se produce mientras se lleva a cabo la selección del jurado para el nuevo juicio de Read.

Se le acusa de asesinar a su novio, el agente de policía de Boston John O'Keefe, con su todoterreno en Canton, Massachusetts, en la madrugada de una nevada mañana de enero de 2022. Ella ha negado los cargos, alegando ser víctima de un encubrimiento. El caso ha generado intensa atención y especulación más allá de Massachusetts.

Lea la apelación completa de Karen Read ante la Corte Suprema aquí:

Al ser preguntada sobre la presentación en el programa "Canton Confidential" de NBC10 Boston el jueves por la noche, la abogada Morjieta Derisier declaró: "No nos sorprende, o al menos no deberíamos sorprendernos. Ella y su equipo están haciendo todo lo posible para proteger sus derechos".

Derisier señaló que la presentación no garantiza que la Corte Suprema acepte el caso. Los jueces votarán al respecto.

Derisier desconocía si la corte aceptaría el caso para su revisión.

"Sin duda, se trata de una situación única", afirmó, y añadió: "Podría serles interesante revisar este asunto".

Pero si la Corte Suprema decide incluir el caso en su lista de casos, la jueza Beverly Cannone tendría que suspender el nuevo juicio, afirmó Derisier.