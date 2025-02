Tribunal más importante del estado dictamina que los cargos contra Karen Read no serán desestimados

El tribunal más alto de Massachusetts ha rechazado un intento de la defensa de que se retiren dos de los cargos en el controvertido caso del asesinato de Karen Read.

El martes por la mañana, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts publicó una actualización en las redes sociales diciendo que entre las opiniones que se publicarán hoy se encuentra Read v. Commonwealth. El equipo de defensa de Read ha pedido al Tribunal Supremo Judicial que retire dos de los cargos contra Read por la muerte de su novio, el agente de policía de Boston John O'Keefe. Se espera que la decisión se conozca después de las 10 a. m.

Today’s opinions: Read v. Commonwealth (SJC 13663); Gannett v. Board of Bar Overseers (SJC 13449); Commonwealth v. Maraj (AC 23-P-1142), available after 10 a.m.