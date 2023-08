Keanu Reeves y su banda, Dogstar, vendrán a Connecticut en otoño, pocos días después del lanzamiento de su nuevo álbum “Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees”.

Dogstar se presentará en Toad's Place en New Haven el 11 de octubre.

El espectáculo será a las 7 p.m. Las puertas abrirán a las 6 p.m.

Los boletos para el público salen a la venta el viernes a las 10 a.m. Conoce más sobre la preventa y los boletos del Paquete VIP aquí.

Obtén más información sobre la gira aquí.