King Boston realizará festival de 5 días que exhibirá la cultura negra

King Boston organizará un festival de una semana el próximo mes basado en las artes, la cultura y las becas públicas que amplifican el antirracismo y una visión para un Boston transformado.

Organizado por primera vez en la semana previa al fin de semana festivo de Juneteenth, junto con los socios oficiales de transmisión NBC10 Boston y GBH, el Festival Embrace Ideas desafiará a los miembros de la comunidad a imaginar y construir una ciudad digna de su comunidad.

“Queremos dejar un sello en la ciudad de Boston al crear un lugar para que todos los residentes se reúnan y celebren la rica cultura, la gente y las ideas de Boston que merecen ser amplificadas y elevadas”, dijo Imari Paris Jeffries, director ejecutivo de King Boston. "A través del arte y la cultura, el primer Festival ‘Embrace Ideas‘ conectará, educará y energizará a nuestras comunidades para ayudar a cultivar la visión de un 'Nuevo Boston' ".

King Boston invita a la comunidad a considerar su papel en el tema del festival "Construyendo juntos un nuevo Boston", dando la bienvenida a personas de todos los ámbitos de la vida a cinco días de abrazar la música, el arte, la cultura, las ideas, la alegría y la presencia de estar rodeados el uno del otro.

Consulta la programación del festival, panelistas y asistentes notables a continuación:

Lunes, 13 de junio: It’s Not a Zero Sum Game Organizado por: The Boston Foundation Conferencias: Escritora Heather McGhee; Presidente del Boston Foundation Dr. Lee Pelton Invitados: Dr. April Inniss, Director del Community Engaged Research de King Boston Artista invitado: Greg Groover Jr. Jazz Quartet

Martes, 14 de Junio: Healing from Racialized Trauma Organizado por: Facultad de Medicina de Harvard Conferencias: Michael Curry, presidente, director ejecutivo de Mass League of Community Health Centers; Jeneé Osterheldt, columnista de cultura del Boston Globe Invitados: Dra. Thea James, Centro Médico de Boston; Dra. Myechia Minter-Jordan, Carequest; y la Dra. Joan Reede, Facultad de Medicina de Harvard. Artista invitado: Kaovanny



MIércoles, 15 de junio: The Saving Power of Culture Organizado por: El Instituto de Arte Contemporáneo Conferencias: Imari Paris Jeffries, directora ejecutiva de King Boston; Hank Willis Thomas, artista conceptual; Rujeko Hockley, curador adjunto del Museo Whitney de Arte Americano Invitados: Andrés Holder, Coro de Niños de Boston; Rob "ProBlak" Gibbs; Michael Bobbitt, Mass Cultural Council; Sheena Collier, Boston While Black; y Gregory Ball, director de estrategia digital y producción de King Boston. Recepción de jazz en Klaviyo



Jueves, 16 de junio: Truth, Reconciliation, and Reparations Organizado por: WGBH Conferencia: Tammy Tai, subdirectora de King Boston; Kamm Howard, Coalición Nacional de Negros por Reparaciones en América (N'COBRA) Panel: "¿Estamos listos para las reparaciones a nivel de ciudad?" con la participación del Dr. Jemadari Kamara, Universidad de Massachusetts en Boston; Sheryl Evans Davis, Comisión de Derechos Humanos de San Francisco; Dr. Amilcar Shabazz, Asamblea de Reparación del Patrimonio Africano de Amherst; y Robin Rue Simmons, FirstRepair. Artista invitado: Amandi Music



Viernes, 17 de junio: Equity, Freedom and the Future Organizado por: Colegio de Arte y Diseño de Massachusetts Discurso principal: Dra. Kellie Carter Jackson, autora y profesora, Wellesley College; Latoyia Edwards, NBC10 Boston; y L'Merchie Frazier, Museo de Historia Afroamericana.



El día 5 del festival, King Boston honrará a la exalcaldesa Kim Janey y a Robert Lewis Jr., presidente de Boys and Girls Clubs of Boston, con su premio Embrace Award inaugural. Después de la ceremonia de premiación, King Boston dará inicio al fin de semana del 16 de junio en el corazón de Boston en el distrito comercial de Nubian Square con ‘The Embrace Ideas Block Party‘, que tiene como objetivo celebrar la expresión artística a través de una fiesta animada. Esta celebración nocturna será una noche alegre de baile, música, comunidad y deliciosa comida proporcionada por los mejores foodtrucks propiedad de BIPOC del área.

"Gracias a todos nuestros seguidores y miembros de la comunidad, hemos podido convertir esta visión en una realidad", dijo Paris Jeffries. "Esperamos que el Festival Embrace Ideas se convierta en un elemento básico para la excelencia negra, lo que hará que la ciudad sea más equitativa e inclusiva".

Los principales patrocinadores del evento hasta la fecha incluyen: la Fundación Andrew W. Mellon, la Fundación Boston, GBH, la Facultad de Medicina de Harvard, la ICA y la Facultad de Arte y Diseño de Massachusetts. Otros patrocinadores oficiales para la semana de festividades repletas incluyen: BlackJoy, Black Market, Boston Ballet, Boston Children's Chorus, Boston While Black, City of Boston, Cooley LLP, Deloitte, Huntington Theatre Company, Jazz Urbane, Klaviyo, Merrimack Valley , ProjectStep, Roxbury Cultural District, State Street Corporation, United Way of Massachusetts Bay.

El nuevo sitio web ‘Embrace Ideas Festival‘ de King Boston ampliará su comunidad de socios que organizarán actividades previas y posteriores a la conferencia durante toda la semana. Estos socios comunitarios ayudarán a King Boston a impulsar otras festividades de Juneteenth, incluido un esfuerzo para distribuir pequeñas subvenciones.

Los invitados pueden comprar boletos, que se lanzarán en oleadas, para un solo día en una escala de $0 a $25, o un pase para toda la semana por $75.

Para venta de entradas y más información sobre el Festival, visite sitio web del Festival Embrace Ideas.