La razón por la cual cambiar a Marcus Smart sería una mala idea

Los Boston Celtics tuvieron problemas para generar una ofensiva consistente en las Finales de la NBA, obstaculizados más notablemente por la seguridad del balón. Algunos han decidido que esto significa que es hora, nuevamente, de considerar cambiar a Marcus Smart.

Otra vez...

Smart es indiscutiblemente el jugador más polarizador en los deportes de Boston. Pero el sentir de "Cambien a Marcus Smart!" que aparece cada vez que los Celtics caen en un bache están cansados ​​y, a menudo, pasan por alto el hecho de que Smart está lejos de ser el mayor problema del equipo.

Por desgracia, es la opinión fácil. No estás intercambiando a las superestrellas Jayson Tatum y Jaylen Brown. No estás moviendo a Robert Williams III en función de su desarrollo y cariño de una extensión de contrato. Nadie acepta a Al Horford, de 36 años, a cambio de una ganancia que lo haga mejor sin adjuntarle una cantidad prohibitiva de activos. Intercambiar a Grant Williams o Payton Pritchard no es particularmente sexy.

Así que es "¡Negocia inteligente!" porque es más ostentoso que "Use sus excepciones comerciales para arreglar el banco inconsistente que realmente hundió sus posibilidades de Finales".

Smart estuvo lejos de ser perfecto en las Finales. Su defensa de Stephen Curry no fue tan clara como debería ser. No podía hacer tiros en coyunturas críticas. Entregó el balón y no pudo estabilizar una ofensiva que con demasiada frecuencia se descarrilaba durante largos períodos. Pero la totalidad de la temporada 2021-22 sugiere que Smart como armador fue el menor de los problemas de Boston.

Algunos números a tener en cuenta mientras golpea el teclado mientras navega por la máquina de intercambios:

Smart toma las riendas

Los Celtics poseían una calificación neta de más de 13.7 en los 1,170 minutos que Smart fue el armador claro esta temporada, según el seguimiento de posición de Cleaning the Glass. Eso se ubicó en el percentil 99 entre todos los bases.

El rating ofensivo de los Celtics con Smart como el único armador fue de un robusto 119.0, una marca que habría liderado a la NBA por casi tres puntos completos si se mantuviera. El total esperado de victorias de Boston con la producción de bases de Smart fue de 70.

Esto continuó un patrón de toda la carrera de Smart jugando su mejor baloncesto cuando era el armador principal. Durante la mayor parte de su carrera, Smart se había alejado del balón mientras jugaba junto a Isaiah Thomas, Kyrie Irving y Kemba Walker.

Incluso durante la temporada 2020-21, Smart pasó solo el 27% de su tiempo total de piso en el puesto de armador. Ese porcentaje se disparó al 51% la temporada pasada. Y los Celtics fueron dominantes en ese lapso. Imagínese si elimina todas esas instancias que registró compartiendo la cancha con Dennis Schroder, quien es un buen recordatorio de lo que sucede cuando prioriza la ofensiva en ese lugar.

El base para un cinco inicial dominante

Los cinco titulares de Boston de Smart, Tatum, Brown, Horford y Williams III poseían una calificación neta de más-24.6 en 443 minutos de temporada regular. Eso fue 4.4 puntos mejor que la siguiente unidad de cinco hombres más cercana (Philadelphia) con al menos 250 minutos juntos. De hecho, de las nueve unidades de cinco hombres con al menos más de 400 minutos la temporada pasada, el siguiente grupo más cercano estaba en +12.8 (Minnesota).

Los titulares de los Celtics fueron acosadores durante la mayor parte de la segunda mitad del año. Se puede argumentar que ciertamente inflaron los números al dominar a la competencia inferior, pero eso es lo que suelen hacer los mejores equipos.

El grupo titular de Boston jugó solo 138 minutos de postemporada juntos en 12 juegos debido a lesiones. Su calificación neta fue mucho menos brillante más-3.6, lo que también es una indicación del repunte en la competencia.

Es innegablemente preocupante que la calificación ofensiva de Boston con esos cinco cayó a un mediocre 107.3 en ese lapso. La defensa seguía siendo de élite, pero es justo exigir más de ese grupo en su conjunto contra los mejores equipos.

Smart mariscal de campo mejor ofensiva de la NBA en la segunda mitad

Después de regresar de una ausencia de seis juegos el 23 de enero, Smart fue el mariscal de campo de la mejor ofensiva de la NBA durante los últimos 35 juegos de la temporada. Los Celtics publicaron una calificación ofensiva de 120.2 en ese lapso, que incluyó un porcentaje de asistencia entre los 10 primeros (64.1, empatados en el sexto lugar).

Smart pareció encontrar un mejor equilibrio entre buscar su propia ofensiva y crear para sus compañeros de equipo, y todas las preguntas sobre su potencial como base se desvanecieron durante ese período.

Las pérdidas de balón en la postemporada no fueron un problema de Smart

Si bien gran parte de la responsabilidad de hacer que un equipo sea más cuidadoso con el baloncesto indudablemente recae en un base, es importante recordar que Smart estuvo lejos de ser el más atroz en términos de disminución de la seguridad del balón en la postemporada.

Aquí hay un vistazo al porcentaje de rotación de jugadores de los Celtics (con rango de percentil por posición, según los datos de Cleaning The Glass) en comparación entre la temporada regular y la postemporada. Solo cuatro jugadores entre el núcleo de ocho hombres de Boston redujeron su porcentaje de pérdidas de balón de la temporada regular a la postemporada y Smart fue uno de ellos.

Smart es clave para la identidad defensiva de Boston

¿Hay bases armadores que pasen primero por ahí y que puedan acentuar mejor el talento de los Jays? Probablemente, aunque incluso aquellos en la parte superior de la lista de deseos de sus sueños tendrían dificultades para ayudar a los Celtics a generar el tipo de ofensiva que hicieron durante los últimos 35 juegos de la temporada regular.

La parte más problemática es la caída que Boston experimentaría defensivamente al pasar de Smart a cualquier defensor perimetral promedio de la liga.

Podemos cuestionar cuán impactante es la defensa de Smart y si realmente fue el Jugador Defensivo del Año. Lo que es indiscutible es que la diferencia entre Smart y un defensor de nivel de reemplazo en su posición es profunda. Sin duda, hay casos en los que Smart tiene problemas, particularmente contra escoltas más grandes, pero su versatilidad general, junto con la capacidad de molestar realmente a los manejadores de balón contrarios en la primera línea de defensa, fue invaluable para ayudar a los Celtics a publicar la mejor calificación defensiva en la NBA (106.2) esta temporada.

Recuerde, también, lo que está perdiendo si se mueve de manera inteligente. Buena suerte para encontrar un armador que tenga la versatilidad para defender a Giannis Antetokounmpo durante largos períodos de partidos de playoffs.

Entendemos que hay poco término medio con Smart. O lo "amas y confías" inequívocamente (como sugirió una vez Brad Stevens) o estás firmemente convencido de que él es la raíz de todo lo que aqueja a un equipo, incluso si es uno que estuvo a cuatro minutos y medio del 3-1 en las finales. Pocos residen en cualquier lugar intermedio.

Esto no quiere decir que no deba pensar en posibles ofertas para Smart. Hay cierta redundancia ahora con la incorporación de Derrick White y los Celtics tienen pocos activos negociables.

También se puede argumentar que está cerca de la altura de su valor dado que: 1) es el jugador defensivo del año reinante, 2) está jugando con una extensión razonable y 3) viene de una temporada en la que los Celtics prosperaron. con él como mariscal de campo de la ofensiva. Pero Smart también es el tipo de jugador que prospera como la tercera o cuarta mejor pieza en un equipo de calibre de campeonato y es difícil encontrar un socio comercial que lo quiera como, por ejemplo, la pieza central de un intercambio por un jugador más joven con más potencial.

Los Celtics absolutamente deberían estar interesados ​​en agregar un manejador de pelota constante desde el banco que pueda quitar algo del estrés de Smart y los Jays para dirigir la ofensiva. Después de años de escuchar a la gente lamentarse de sus tiros de 3 puntos, ahórreme la sugerencia de que los Celtics deberían alejar más a Smart del balón. Elijan un carril aquí, gente.

Recuerde, también, lo que está perdiendo si se mueve de manera inteligente. Buena suerte para encontrar un base que tenga la versatilidad para defender a Giannis Antetokounmpo durante largos períodos de juegos de playoffs cuando estés desesperado por mirarlo de nuevo. Buena suerte para encontrar a alguien que pueda tener el oído del vestuario, al menos mientras la voz de Tatum continúa sonando más fuerte.

La combinación de asistencia a anotador más común de Boston esta temporada fue Smart a Tatum, que conectó 113 veces, el 16º mejor total en la NBA la temporada pasada. ¿Las siguientes conexiones más comunes en el equipo? Smart a Brown (95 asistencias) y Smart a Williams III (62). Ningún otro combo estuvo entre los 100 mejores de la NBA esta temporada para los Celtics.

Los Celtics tienen necesidades más apremiantes en este momento. Deben encontrar un plan de sucesión para Horford. Necesitan más profundidad de ala para aliviar el desgaste de los Azulejos. Tienen hojas de ruta para agregar talento de banco de impacto sin tener que enviar una pieza central y arriesgarse a sacudir el barco en un equipo que finalmente tiene una identidad.