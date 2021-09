La razón por la que Charlie Weis cree que Tom Brady se fue de los Patriots

Incluso mientras examinamos todos los hilos entrelazados de la partida de Tom Brady de Nueva Inglaterra y tratamos de proporcionar una imagen clara y oficial de por qué está en Tampa, hay una vocecita que dice: '¿Qué importa?' "

La respuesta a eso, por supuesto, es que su partida significó el final de la racha más larga de dominio de entrenador, mariscal de campo y franquicia en la historia de la NFL. Imagínese no querer llegar al fondo del final de los días de Babe Ruth con los Yankees o de Jordan con los Bulls.

Pero más allá de eso, ¿hay necesidad de culpar a su partida? ¿No puede ser simplemente c’est la vie y todo está bien lo que acaba bien?

Claramente, así es como lo quiere Bill Belichick. Hablando en WEEI el lunes por la mañana y luego en una videoconferencia, el entrenador en jefe de los Patriots pinta a Brady dejando a los Patriots como la elección de Tom. Como si, después de repetidas proclamaciones de Brady de que quería jubilarse como Patriota, de repente tuviera un cambio de opinión en 2020. Los Patriots hicieron lo que pudieron. Tom eligió.

Eso es falso, como lo es la afirmación de Belichick de que el asunto se ha discutido y no profundizará en él. ¿Una declaración de hace 18 meses? Vamos.

Nadie es más historiador del fútbol que Bill Belichick. Y siendo esta posiblemente la ocasión más importante de movimiento de jugadores en los más de 100 años de historia del juego, su pretensión de que realmente no merece una discusión es ridículo.

Quiere evitar la discusión porque la verdad: Belichick no confía y / o no quiere pagar el precio de mercado por un mariscal de campo de más de 40 años, no lo hace lucir tan atractivo cuando Brady gana los Super Bowls y los Patriots tienen 8-11 desde que Brady se fue.

Y para que Belichick tenga sentido y explique por qué nunca hizo que quedarse aquí fuera una opción viable para Brady, Belichick tendría que abrir una vena y explicar las finanzas, las decisiones de la lista, los cambios y fallas del draft, la fatiga de Brady que se estableció para él después de 2016 y el hecho de que solo quería reiniciar y seguir adelante.

¿Bien está lo que bien acaba? Ha "terminado" bien para Brady. Ha demostrado que todavía lo tenía. Y más. Pero a pesar de que los Patriots tienen marca de 1-2, este no es momento para las últimas risas. No se ha llegado a un "final" aquí. Los Patriots están reiniciando. Y tienen más artillería que antes.

Y de esto es de lo que hablé la semana pasada con el ex coordinador ofensivo de los Patriots, Charlie Weis. El reinicio de los Patriots y la salida de Tom Brady.

"Quiero decir, los Patriots pasaron por un año de sufrimiento y los fanáticos de los Patriots, quiero decir, ¿quién podría quejarse de un año de sufrimiento", dijo Weis sobre cómo fueron las cosas el año pasado. "¿Después de todos esos, todos esos años de ganar? Por supuesto, hubo un montón de problemas. Estás pagando $13 millones del dinero de Tommy en el top salarial, aunque no tenías a Tommy. No tenías a Tommy tan Eso fue una distracción. Tenías COVID. Tenías a Cam entrando. No tenías muchos jugadores de habilidad ofensiva. Tenías a todos esos tipos optando por no participar. Quiero decir, ¿quieres más excusas?

"Ahora, por supuesto, en Nueva Inglaterra y en el fútbol profesional las excusas no te llevan a ninguna parte", continuó Weis. "Pero al final del día, puedes apostar a que Bill ya estaba mirando hacia el futuro, diciendo: 'Tendremos este dinero disponible. Y el límite se reducirá, pero tendremos el dinero para ser capaces de perseguir a la gente. Así que podremos hacer cosas que otros equipos no podrán hacer. Vamos a perseguirlos y, si los queremos, vamos a ir tras ellos duro al principio y no vamos a esperar porque vamos a estar preparados."

Weis fue el entrevistador la temporada pasada que consiguió que Belichick diera sus respuestas más sinceras sobre el estado del equipo en 2020. Y puede estar seguro de que Belichick aprovechó esa oportunidad con un amigo de los medios para dar su versión de lo que estaba sucediendo.

Creo que Tom simplemente pasó a una situación mejor ofensivamente. Quiero decir, está jugando con mejores jugadores. Sin faltarle el respeto. Eso no es una falta de respeto a los muchachos de Nueva Inglaterra. Pero mira el talento que tiene a su alrededor.

"No solo (Belichick) tiene la mayor perspicacia de cualquier entrenador con el que haya estado, sino que también tiene la mayor previsión que he tenido", dijo Weis. "Así que podría apostar a que, como estaban luchando el año pasado, él ya tenía este plan de juego en mente que el día en que terminó la temporada - entrenarlos hasta que termine la temporada - y luego pasar a la siguiente año y estar listo para empezar. Y esa es una de las razones por las que están donde están ahora ".

Weis tiene buenas relaciones con Brady y Belichick. Y cuando le pregunté sobre el vuelo de Brady a Tampa, Weis enmarcó su respuesta de la misma manera que lo hizo Belichick el lunes.

"Solo digo que Tommy miró a su alrededor y encontró un lugar - podemos hablar sobre cómo las diferentes personalidades de los entrenadores en jefe y cómo hacen las cosas todo lo que queremos - pero realmente al final del día es, son los muchachos con los que está jugando", dijo Weis. "Porque el cuerpo técnico, sin importar a dónde fuera, lo habrían descubierto eventualmente. Eventualmente habrían llegado a una reunión de mentes, eso sucedería sin importar a dónde fuera. Está bien, pero muy pocos equipos que al que iba a ir, tenía un establo de tipos así con los que lidiar.

"Creo que Tom pasó a una mejor situación ofensivamente", dijo Weis. "Quiero decir, está jugando con mejores jugadores. Sin faltarle el respeto. Eso no es faltarle el respeto a los muchachos de Nueva Inglaterra. Pero mira el talento que tiene a su alrededor. Si te preguntara en este momento, quién es el receptor número uno, ¿podrías darme? yo uno? "

Le ofrecí a Jakobi Meyers.

"Un tipo no reclutado fuera del estado de Carolina del Norte", dijo Weis. "Y creo que Jakobi Meyers es bastante bueno. ¿Pero son esos muchachos (en Tampa)? Ciertamente no está entre los dos primeros".

¿Por qué no había mejores jugadores aquí?, le pregunté a Weis.

"Bueno, esa es una conversación completamente diferente", dijo. "Esa no es mi conversación."