La salida de Bogaerts le pone fin a la temporada de los Red Sox

Si el peor de los casos acechaba dentro del brote de COVID que no solo está devastando sino que ahora está derrotando oficialmente a los Medias Rojas, fue así: Imagínese si Xander Bogaerts fallara una prueba en la mitad del juego.

No piense más en esa hipotética, porque el martes por la noche en el Tropicana Field, solo minutos después de perforar un sencillo productor para dar a los Medias Rojas una breve ventaja de 1-0, Bogaerts se encontró convocado del campocorto al banquillo por el manager Alex Cora, quien acababa de ser visitado por su presagio personal de fatalidad, el entrenador Brad Pearson.

No hizo falta un inmunólogo para concluir que Bogaerts había dado positivo por COVID, uniéndose a otros siete compañeros y entrenadores en un brote creciente que parece listo para convertir septiembre en un ejercicio de lástima que al menos debería permitir a los fanáticos locales disfrutar del amanecer de la era Mac Jones en Foxboro con toda su atención.

Los Medias Rojas hablaron con valentía después de una derrota de 8-5 que redujo su ventaja de comodín a solo un juego sobre los Atléticos de Oakland, y señalaron que su lanzamiento inicial permanece intacto (por ahora), y que varios jugadores ofensivos destacados no se ven afectados (por ahora), y que incluso han logrado restablecer lo que queda de su bullpen (definitivamente por ahora).

Pero no debería sorprendernos si las fichas de dominó continúan cayendo, lo que le da a 2021 una sensación de 2020 imprevista y no deseada.

"Ahora que tenemos a algunos muchachos cayendo, este es el momento de reunirse unos con otros y realmente concentrarse en las cosas pequeñas y tratar de hacer eso", dijo el jardinero Kyle Schwarber. "Obviamente, estás sin algunos muchachos, de algunos grandes nombres, pero todavía hay mucha gente capaz en el campo para salir y ganar partidos de béisbol de Grandes Ligas".

Es un buen sentimiento, pero seamos realistas. Se acabó la temporada. Caducó el 31 de agosto, y lo que queda son otros 33 días de cuerda que se desarrollarán hasta el final de la temporada regular el 3 de octubre en Washington, D.C.

10 jugadores y entrenadores de los Red Sox fuera por COVID-19

Es difícil incluso estar enojado cuando una campaña que alguna vez fue prometedora se derrumba bajo el peso de cien pruebas de PCR. Si bien es cierto que los Medias Rojas desafortunadamente no lograron alcanzar el umbral de vacunación del 85%, lo que provocó restricciones menores para los contactos cercanos de jugadores infectados, también vale la pena señalar que este último brote comenzó con al menos dos jugadores: el jardinero Kiké Hernández y el cerrador Matt Barnes. - que han revelado que recibieron sus vacunas.

Eso no cambia lo terrible que es el aspecto para un equipo que abrió la temporada con la directora de los CDC, Rochelle Walensky, lanzando el primer lanzamiento para sufrir un brote de COVID que casi seguramente involucra a jugadores no vacunados. Pero dada la transmisibilidad de la cepa Delta, tal vez esto fuera inevitable. Después de todo, los Yankees sufrieron un brote similar en mayo y alcanzaron el umbral del 85 por ciento.

Gritar sobre las fallas del club puede ser catártico, pero también se siente performativo. En cualquier caso, los por qué de la rampante infección que dispersa al personal de los Medias Rojas en cuarentena en Ohio y Florida (y no hace mucho, también en Canadá) son menos importantes que la realidad de su difícil situación.

Con Barnes, Josh Taylor e Hirokazu Sawamura fuera de juego durante la próxima semana a 10 días, el bullpen es un desastre. Para empeorar las cosas, el abridor Nick Pivetta parece estar chocando contra una pared, y el derecho Tanner Houck sigue derrumbándose por tercera vez en el orden.

Agregue una defensa con más agujeros que una tina en el extremo equivocado de una pistola Gatling, y los Medias Rojas se están quedando sin lugares para girar. Eso es lo que hace que la ausencia de Bogaerts sea tan asesina. Es dos veces campeón de la Serie Mundial y un eje de la alineación. Eliminarlo de la ecuación podría derribar una torre Jenga que ya está tambaleándose.

"Obviamente Xander, él es el líder del equipo", dijo Cora. "Es uno de los mejores campocorto, si no el mejor campocorto, de la liga. Lo vamos a extrañar. Pero todavía tenemos nuestro cuerpo de lanzadores, todavía tenemos algunos tipos capaces que pueden hacer swing a los bates. Hablaremos que durante X cantidad de tiempo, tenemos que jugar mejor a la defensiva, encontrar una manera de atrapar la pelota para evitar carreras y dejar que esos chicos grandes sigan moviendo el bate como están."

No tiene sentido que los Medias Rojas se rindan públicamente, no con un mes para el final y una pequeña ventaja para el segundo comodín intacto. Pero sabemos cómo termina esta historia y no está en los playoffs. Gracias por tres meses y medio de entretenimiento y nos vemos el año que viene.