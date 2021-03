Lamont: aprendizaje remoto será parte de la educación de alguna forma en el futuro

El gobernador Ned Lamont visitó una escuela en Windsor Locks y discutió el acceso al aprendizaje en persona para los estudiantes en Connecticut el martes.

La comisionada de educación interina del estado, Charlene Russell-Tucker, se unió a él para la discusión y ambos visitaron la escuela secundaria Windsor Locks.

Lamont dijo que mientras estaba allí, quería ver las precauciones que se toman para mantener a todos a salvo y el entusiasmo de los maestros.

Según Lamont, le gustaría que todos volvieran a la escuela en persona, pero sabe que no todos se sentirán cómodos con eso.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"No, espero que todos regresen a la escuela. Me gustaría que regresaran a la escuela la semana que viene y, sin duda, me gustaría que regresaran a la escuela en el otoño, pero puede que haya algunas personas que no lo hagan". Siéntete listo, tal vez haya un sistema inmunológico comprometido, tal vez haya una variedad de razones por las que pueden, así que creo que habrá algo de aprendizaje virtual que continúa ", dijo Lamont.

Lamont dijo que cree que el aprendizaje virtual continuará de alguna forma.

"Creo que el aprendizaje virtual será parte de nuestra escuela por el resto del tiempo. Quiero decir, creo que es la única forma en que puedes seguir enseñando y lamento sus días de nieve porque podrían incluir un poco de aprendizaje virtual.", agregó.