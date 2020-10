Lamont extiende la moratoria de desalojo, nuevamente

A principios de esta semana, el gobernador Ned Lamont extendió la moratoria de desalojo para los inquilinos de Connecticut. Pero, ¿qué significa eso para los propietarios?

“Una vez más, se les ha pedido a los propietarios que carguen más con el estado de Connecticut. Se trata de gente de pequeñas empresas y una vez más les han pedido que se detengan ”, dijo John Souza, director de la Coalición de Propietarios de Propiedades de Connecticut.

La orden ejecutiva prohíbe a los propietarios presentar avisos de desalojo hasta el 31 de diciembre. Eso significa que algunos propietarios no han visto ningún ingreso durante seis meses.

"El estado tiene un programa de asistencia para los inquilinos, pero el inquilino tendría que cooperar", dijo Souza.

Hay inquilinos que están realmente luchando, pero a pesar de que el estado ha anunciado $ 40 millones en asistencia para el alquiler, solo 40 personas, según el Departamento de Vivienda, han recibido ayuda financiera.

Hay más de 7,000 solicitudes pendientes de asistencia para el alquiler.

"No se trata de repartir el dinero, se trata de hacer la negociación", dijo Lamont.

Lamont dijo que el Departamento de Vivienda está trabajando para resolver el atraso para fines de octubre.

"Tenemos un nuevo grupo de consejeros que van a ser capaces de ponerse al día, creo, en el mes de octubre para prácticamente todos los que necesitan ese apoyo, tanto del propietario como del inquilino", dijo Lamont.

La directora ejecutiva del Centro de Vivienda Justa de Connecticut, Erin Kemple, dijo que el proceso para solicitar asistencia para el alquiler es complicado y que solo 1,100 de las 7,000 solicitudes se han enviado a agencias de asesoramiento sobre vivienda.

“Lleva mucho tiempo completar el proceso. Y en el momento en que el programa cerró a fines de agosto, casi se tardaban ocho, más de ocho semanas en lograr que las personas desde la pre-solicitud hasta el final hasta el contrato ”, dijo Kemple.

Kemple dijo que la moratoria de desalojo se aplica a algunos inquilinos, pero no a todos los inquilinos. Si los inquilinos no han pagado ningún alquiler en los últimos seis meses, no están protegidos contra el desalojo bajo la moratoria de Connecticut.

“Es confuso para los inquilinos. Ciertamente es difícil para los defensores. Y definitivamente es difícil para los tribunales ”, agregó.