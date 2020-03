Lanzan establecimientos de autoservicio de pruebas de COVID-19 en Connecticut

Pronto habrá más pruebas de COVID-19 disponibles para los residentes de Connecticut. Los sistemas de salud en todo el estado ahora están trabajando con laboratorios privados para realizar pruebas.

Más laboratorios clínicos, como Quest Diagnostics y LabCorp, han recibido una Autorización de Uso de Emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para realizar pruebas de diagnóstico COVID-19. Esto abre las pruebas para un grupo más amplio de pacientes sintomáticos que el laboratorio del Departamento de Estado de Salud Pública en Rocky Hill ha podido manejar.

El laboratorio del estado tiene una capacidad limitada, dejando a los pacientes priorizados para las pruebas según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que incluyen:

Pacientes hospitalizados que tienen síntomas de COVID-19

Las personas que corren un mayor riesgo de COVID-19, los adultos mayores y las personas que viven con enfermedades crónicas, que muestran síntomas del coronavirus.

Personas que han estado en contacto cercano con un paciente con COVID-19 confirmado por un laboratorio

El Director Médico Regional de Medicina de Emergencia en el Hospital Lawrence y Memorial en New London, Craig Mittleman, dijo que algunas personas ingresaron al hospital que presentaban síntomas muy leves de COVID-19 para quienes no podían realizar pruebas.

Ahora que los laboratorios clínicos están recibiendo autorización de uso de emergencia para las pruebas, los proveedores de atención médica están configurando el manejo a través de los sitios de pruebas para manejar grandes volúmenes de pacientes. Los pacientes deben ser referidos por un médico y recibir una cita para que se les haga la prueba en muchos sitios de acceso.

Yale New Haven Health lanzará una prueba de autoservicio en el Lawrence and Memorial Hospital en New London el martes por la mañana. Las personas solo pueden hacerse la prueba si son refereidas por un médico y tienen una cita.

El equipo del Hospital L&M comenzó a establecer planes para un autoservicio el jueves por la tarde y recibió la aprobación del CT DPH el lunes. Si bien no hay casos confirmados de COVID-19 en el condado de New London (hasta el lunes por la tarde), el equipo de L&M cree que es probable que haya casos en la comunidad que no se hayan detectado debido a la falta de pruebas.

Cualquier persona que experimente síntomas como tos, fiebre y falta de aliento debe llamar a su proveedor de atención primaria.

El gobernador señaló que las pruebas de autoservicio han sido aprobadas en siete hospitales de Connecticut, pero solo para aquellos que tienen un referido de su médico y hacen una cita con anticipación.

A partir del lunes, los siguientes hospitales fueron aprobados para pruebas de autoservicio, según un comunicado de la oficina del gobernador:

Hospital de Bridgeport

Bristol Health: esto está cerrado el martes debido al clima.

Hospital Danbury

Hospital de Greenwich

Saint Mary's Hospital, de 9 a.m. a 3 p.m., siete días a la semana.

Stamford Health

Hospital de Waterbury

Hospital de Yale-New Haven

Hartford HealthCare también abrirá sitios de autoservicio. La primera se inauguró hoy en Hartford en 560 Street en Hartford Hospital. Según un comunicado de prensa de Hartford HealthCare, los sitios se abrirán en las siguientes ubicaciones:

Hospital de Hartford (a partir del 16 de marzo)

Hospital Charlotte Hungerford (a partir del 18 de marzo)

MidState Medical Center a partir (a partir del 18 de marzo)

Centro médico de San Vicente (a partir del 18 de marzo)

Backus Hospital (a partir del 19 de marzo)

Para hacerse la prueba en las instalaciones de Hartford HealthCare, los pacientes deben tener un referido de un proveedor a través de Hartford HealthCare Medical Group o un pedido a través de una visita de salud virtual realizada por un médico en el Centro de Comando Clínico de Hartford HealthCare. El número del centro de comando es 860-972-8100.

Según los líderes de atención médica de Hartford HealthCare y Yale New Haven Health, las pruebas de autoservicio duran menos de cinco minutos. La prueba se lleva a cabo en áreas al aire libre y los médicos usan equipo de protección para evitar la propagación del virus. Las pruebas se envían a un laboratorio y se pueden esperar resultados dentro de cuatro a cinco días.

Para obtener más información sobre COVID-19, puede visitar el sitio web del estado aquí o llamar a la línea directa 2-1-1 del estado.