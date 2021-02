Lanzan programa de entrega de vacunas de COVID-19 en Chelsea y Quincy el viernes

Los residentes elegibles en Chelsea y Quincy, dos de las ciudades de Massachusetts más afectadas por la pandemia, pueden recibir la vacuna contra el coronavirus en sus comunidades a partir del viernes como parte de un nuevo programa de entrega.

El servicio Last Mile Vaccine Delivery, que tiene como objetivo vacunar a los residentes más vulnerables de Massachusetts, comienza a operar el viernes con vacunas en Chelsea Housing Authority (14 Bloomingdale Street) a las 8 a.m. y Granite Place (125 Granite Street) en Quincy a las 9 a.m.

Mascon Medical, con sede en Woburn, se asoció con los Bomberos Profesionales de Massachusetts y el Servicio de Ambulancias de Brewster para lanzar el programa, que intenta acelerar la distribución de vacunas entregándolas a personas que tienen problemas de movilidad y un mayor riesgo de salud.

Mascon Medical es una subsidiaria de Mascon, Inc., una empresa de cadena de suministro y fabricación de propiedad de minorías, que ha estado entregando equipos de protección personal a comunidades necesitadas durante todo el año.

“Nuestro objetivo es llevar la vacuna al código postal de los residentes; donde viven”, dijo el presidente de Mascon, Inc., John Chen. "El programa está muy centrado exclusivamente en las comunidades locales más afectadas por la pandemia y los residentes que tienen problemas de transporte".

El esfuerzo se produce en medio de un escrutinio continuo sobre el lanzamiento de la vacuna COVID-19 en el estado y las crecientes preocupaciones sobre el acceso equitativo.

Un grupo de legisladores presentó una legislación el jueves para aumentar la entrega de vacunas en las comunidades que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y requieren que el gobernador Charlie Baker nombre a un director de equidad y alcance de la vacunación COVID-19, entre otras medidas.

Las personas negras representan el 2.6% de los que han recibido al menos una dosis de la vacuna en Massachusetts, mientras que los residentes latinxs representan el 3.3%, según el último informe semanal del DPH. Massachusetts se ubica en la mitad inferior de la nación en vacunas per capita, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Más de 654,000 residentes han sido vacunados, dijo Baker el miércoles, y se espera que estén disponibles alrededor de 120,000 nuevas citas esta semana. Aproximadamente 55,000 nuevas citas se pusieron en marcha el jueves solo en los sitios de vacunación masiva del estado.

Actualmente hay cinco sitios de vacunación masiva en todo el estado; dos en Boston en Fenway Park y el Reggie Lewis Center en Roxbury, y otros tres en el estadio Gillette, el Double Tree en Danvers y el Eastfield Mall en Springfield. Un sexto sitio de vacunación masiva se abrirá en la Universidad Estatal de Worcester el 16 de febrero, anunciaron las autoridades el jueves.

La administración de Baker ha prometido que se establecerán al menos siete sitios de vacunación masiva en el estado. Hay 125 sitios de vacunación en funcionamiento en Massachusetts, y se espera que otros 40 estén en línea a mediados de mes. Para encontrar un sitio cerca de usted, vaya a mass.gov/covidvaccine.