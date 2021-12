Las 10 historia políticas más significativas del 2021 en Massachusetts

El año pasado trajo nuevas caras a la escena política, pero los viejos problemas persistieron mientras los residentes de Massachusetts y los legisladores atravesaban el segundo año de una pandemia mundial.

Los esfuerzos generalizados de vacunación ayudaron a relajar los encierros y se intentó volver a algún tipo de normalidad en los entornos empresarial, escolar y social. El gobernador Charlie Baker levantó el estado de emergencia de COVID-19 a medida que más y más adultos se vacunaron y las tasas de infección se desplomara durante el verano.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Pero no pasó mucho tiempo cuando las temperaturas más frías de Nueva Inglaterra empujaron a la gente a entrar en el interior y una nueva variante del virus COVID-19 provocó una nueva ola viral que ha vuelto a poner a un público cansado en defensa.

Con estados como Massachusetts adaptándose a las condiciones cambiantes del COVID-19 en el terreno, una insurrección en el Capitolio el 6 de enero ayudó a establecer el tono en Washington para los próximos 12 meses mientras un nuevo presidente, Joe Biden, trabajaba con un congreso (controlado por los demócratas) para entregar ayuda federal sin precedentes a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y un paquete de infraestructura que enviará miles de millones de dólares más a Massachusetts. Pero otros elementos de la agenda del presidente se han estancado en el Congreso estrechamente dividido.

Todas estas historias y más llegaron a las listas de los periodistas de las 10 principales historias de 2021, mientras encuestamos a quienes cubren Beacon Hill día tras día, en persona y de forma remota.

Ha sido un año tan largo que es casi difícil de creer que 2020 terminó con el veterano presidente de la Cámara, Robert DeLeo, partiendo hacia Northeastern University y Ron Mariano de Quincy asumiendo el cargo como el primer nuevo presidente de la Cámara desde 2009. Y ha estado tan ocupado que otras historias , como el desafío continuo de la adicción a los opioides y la falta de vivienda en la intersección de Boston de Massachusetts Avenue y Melnea Cass Boulevard no figuraba en esta lista. Tampoco lo hizo el proceso de redistribución de distritos decenal que siguió a la conclusión de un censo de 2020 que contó a más de 7 millones de personas que ahora viven en Massachusetts.

Pero basta de eso. Aquí está nuestra lista de las 10 principales historias políticas de 2021, según lo votado por el cuerpo de prensa de la Casa Estatal.

Los altibajos del COVID-19

Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Por segundo año consecutivo, la pandemia de COVID-19 en curso encabezó las listas de los reporteros de Beacon Hill como la historia más importante de 2021.

Pero la historia del COVID-19 en 2021 fue ciertamente diferente a la del primer año de la pandemia. El año comenzó y termina con una oleada de infecciones que se propagan por todo el estado, pero sucedieron muchas cosas en el medio. Después de lo que Baker y su equipo reconocieron como una implementación de vacunas "irregular" y "desigual" llena de fallas técnicas y dificultades para que los residentes reserven citas, Massachusetts subió a la cima de las listas de tasas de vacunación entre los estados, los estudiantes regresaron a aprendizaje en persona, y se levantaron el estado de emergencia y las restricciones a las empresas.

En el medio, hubo batallas políticas sobre el enmascaramiento en las escuelas, los mandatos de vacunas para los empleados de la rama ejecutiva y los legisladores, y si la amenaza de la nueva variante omicron justifica un regreso al enmascaramiento interior obligatorio o si es suficiente para que los municipios decidan por sí mismos.

Mientras tanto, la escasez de trabajadores, la inflación y los problemas de la cadena de suministro global continúan obstaculizando lo que todavía es una recuperación económica relativamente fuerte, y los hospitales con escasez de personal están lidiando nuevamente con problemas de capacidad y restringiendo los procedimientos electivos.

El nuevo año comenzará bajo una nube de incertidumbre similar a 2021, pero siempre existe el próximo año para que COVID-19 caiga del primer lugar en esta lista. Para que conste, no es la primera historia principal consecutiva. Según nuestros registros, la campaña presidencial del gobernador Michael Dukakis fue la noticia principal en 1987 y 1988, el debate sobre el matrimonio homosexual se desarrolló consecutivamente en 2003 y 2004, y la agitación en las filas del Senado de Massachusetts fue la historia principal en 2017 y 2018.

2. Baker y Polito se retiran de la contienda de 2022

Con la oportunidad de hacer historia, el gobernador Baker acumuló suspenso hitchcockiano a lo largo del año por una decisión que logró cambiar la política de Massachusetts, pero tal vez no de la forma en que muchos pensaban que lo haría.

Aunque podría decirse que era más vulnerable que en su campaña de reelección de 2018, se consideraba que el popular republicano tenía una buena oportunidad de convertirse en el primer gobernador en ser elegido para tres mandatos consecutivos de cuatro años.

Al final, simplemente decidió que no lo quería. Baker preparó el escenario para una contienda de gobernador abierta en 2022 cuando el 1 de diciembre anunció que en lugar de dividir su atención entre una campaña de reelección y la respuesta COVID-19 del estado, quería pasar su último año en el cargo enfocado completamente en gobernar.

Sorprendentemente, Baker hizo el anuncio con la vicegobernadora Karyn Polito a su lado, ya que ella misma había llegado a la misma conclusión de que no buscaría suceder a Baker en la oficina de la esquina. Si hubiera corrido, Baker, sin duda, se habría enfrentado a fuertes vientos en contra conservadores desde la base de su partido.

El exrepresentante estatal Geoff Diehl, quien se postula y ha sido respaldado por el ex presidente Donald Trump, se presentó como la alternativa a Baker y ahora es el único candidato en la carrera primaria republicana. Mientras tanto, los demócratas se sintieron llenos de energía por la salida de Baker de la contienda, pero ahora están en un patrón propio mientras esperan ver si la fiscal general Maura Healey, el secretario de Trabajo de los Estados Unidos Marty Walsh o cualquier otra persona se une a un campo de tres personas de la senadora Sonia Chang-Diaz, la profesora de Harvard Danielle Allen y el exsenador Benjamin Downing.

3. Boston elige a la alcaldesa Michelle Wu

Dos veces este año, Boston dio la bienvenida a una nueva alcaldesa. Rompiendo una racha de 199 años de hombres blancos en el cargo, ambos eran mujeres de color.

La partida de Marty Walsh para convertirse en secretario de trabajo de los Estados Unidos dejó la alcaldía en manos de Kim Janey, quien fue elevada de presidenta del concejo municipal a alcaldesa interina. Otras dos concejales, Michelle Wu y Andrea Campbell, se habían lanzado a la carrera antes de que la nominación de Walsh en enero descorchara una avalancha de interés y especulación, y el concurso preliminar de septiembre finalmente presentó ocho nombres en la boleta.

Wu encabezó ese boleto y logró una victoria decisiva sobre Essaibi George en las elecciones especiales de noviembre, asumiendo el cargo de alcaldesa solo dos semanas después. Wu, ex presidenta del consejo que hizo una pasantía bajo el mandato del alcalde Tom Menino, no es una recién llegada al Ayuntamiento de Boston, pero sus ideas y posiciones pintan sus pasillos de hormigón con una nueva luz.

El control de alquiler y el transporte público sin tarifas fueron los pilares de la plataforma de la campaña para Wu, y la adopción de esas políticas al por mayor necesitará la aprobación de Beacon Hill, poniendo a prueba las relaciones de la nueva alcaldesa con los legisladores después de que se postuló con el respaldo de más de 20 legisladores. Eso no le ha impedido dar pasos hacia esos objetivos.

Wu presentó un plan para expandir un piloto de tarifas gratuitas para tres rutas de autobús en su segundo día completo en el cargo, y también anunció planes para formar un grupo asesor de estabilización de alquileres que trabajará para desarrollar una legislación para la sesión 2023-2024 en Beacon Hill.

4. ARPA conduce a disputas sobre el gasto

Nada se interpone entre amigos como el dinero. Entonces, tal vez debería haberse esperado la disputa entre la Legislatura y el gobernador sobre el gasto de $5.3 mil millones en dinero federal de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

La parte de Massachusetts llegó el 19 de mayo y Baker y los legisladores estaban discutiendo públicamente el 1 de junio sobre quién podía gastarla. Controlar los hilos de la cartera de ARPA podría significar obtener la mayor parte del crédito que siguió. Pero como ambos lados aprendieron desde entonces, también significa ser culpado por no gastar la ayuda de "rescate" lo suficientemente rápido.

"Estamos contentos de que el gobernador, que ha recibido estos fondos durante dos semanas, se esté incorporando a la Legislatura en este sentido de urgencia", dijeron el 2 de junio el presidente del Senado, Spilka y el presidente Mariano, culpando a Baker por no haber enviado cheques a cuatro ciudades con cambios a nivel federal un día después de que dieron los primeros pasos para transferir casi todo el dinero de ARPA a una cuenta controlada por la Legislatura.

Los legisladores tomaron el control del dinero, pero Baker cambió las tornas y pasó el verano criticando regularmente su proceso de audiencia pública deliberado y abierto. "Las ventanas están abiertas, la puerta está entreabierta y la gran pregunta que tenemos frente a nosotros es si vamos a atravesarla o no", dijo Baker en septiembre. Cuando un proyecto de ley que gastaba $2,550 millones de ARPA finalmente llegó al escritorio de Baker el 3 de diciembre, se tomó su complemento completo de 10 días para revisarlo y luego llamó "la considerable cantidad de tiempo que la Legislatura tardó en enviarnos esta legislación".

El gobernador devolvió un veto y también un puñado de enmiendas. Pero se espera que los legisladores esperen hasta el próximo año para poner la morada final en la primera ronda de gastos de ARPA.

5. Biden utiliza a Mass. en busca de talento

El presidente Joe Biden se dirigió al Estado de la Bahía para varias nominaciones en su primer año en el cargo, seleccionando las elecciones locales para las grandes ligas de Washington y lanzando una cadena de dominós políticos en Massachusetts, algunos de los cuales aún no han caído a medida que se acerca el 2022.

El 7 de enero, un día después de la insurrección en el Capitolio, llegó la noticia de que Biden había elegido al alcalde de Boston, Marty Walsh, como secretario de Trabajo. El exrepresentante estatal de Dorchester se unió a personas como el secretario de Transporte de EE. UU., Andrew Card, y el secretario de Trabajo de EE. UU., Maurice Tobin, como ex miembro de la Cámara de Representantes que asumió un papel en el gabinete presidencial.

Dos representantes actuales también se están retirando de Beacon Hill: la representante Claire Cronin de Easton, confirmada el 18 de diciembre como embajadora de Estados Unidos en Irlanda; y la representante Maria Robinson de Framingham, nominada el 22 de septiembre como secretaria adjunta en la Oficina federal de Electricidad. La nominación de Robinson aún está pendiente, mientras que la próxima parada de Cronin es Deerfield Residence, una gran mansión de 245 años ubicada en un parque de 1,750 acres en Dublín. Vicki Kennedy se une a Cronin en el extranjero con un puesto diplomático en Austria.

Lo más controvertido fue la elección de Biden sobre a quién mantener en Nueva Inglaterra como principal fiscal federal del distrito de Massachusetts. Fue necesario que la vicepresidenta Kamala Harris rompiera un empate en el Senado para confirmar a la fiscal de distrito del condado de Suffolk, Rachael Rollins, como la próxima fiscal de los Estados Unidos para Massachusetts. Y no fue sorprendente que Biden recurriera a la confianza del cerebro del cuidado de la salud de Massachusetts para su líder de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, anunciando su elección en diciembre pasado de la Dra. Rochelle Walensky del Hospital General de Massachusetts, quien desde entonces se ha convertido en un rostro familiar en las noticias nacionales de la era de la pandemia.

6. Nueva ley climática, pero grandes proyectos colapsan

Llegar a la ceremonia de firma del 26 de marzo para la actualización más importante de la política de emisiones y clima del estado no fue un camino fácil, pero el camino para lograr realmente los requisitos de la ley, el principal de las emisiones netas de carbono cero para el 2050, ha demostrado ser rocoso.

Durante el verano, surgieron señales de problemas cuando Connecticut dejó en segundo plano el controvertido esfuerzo regional para reducir las emisiones de los vehículos a lo largo de la costa este. La Iniciativa Climática del Transporte iba a ser "crítica" para alcanzar emisiones netas cero para 2050, dijo la secretaria de Asuntos Ambientales y Energéticos Kathleen Theoharides en 2020. Para noviembre, cuando el apoyo a TCI disminuyó aún más y los precios de la gasolina se dispararon, Baker se retiró del pacto , declarando que "ya no era la mejor solución".

Los votantes de Maine básicamente dijeron lo mismo sobre el corredor de transmisión de New England Clean Energy Connect en las urnas el 2 de noviembre cuando rechazaron retroactivamente el proyecto que iba a conectar Massachusetts con la energía hidroeléctrica canadiense. Baker ha mantenido la esperanza de que una impugnación legal podría volver a encarrilar el proyecto, pero hasta ahora tampoco ha salido bien.

El gobernador ha dicho que está hablando de un "plan b" con los desarrolladores de proyectos, que en realidad sería un "plan c" para Massachusetts, ya que el primer intento del estado de asegurar la energía hidroeléctrica fue bloqueado por los reguladores de New Hampshire.

A medida que 2021 se acercaba a su fin, la administración Baker promocionó los proyectos elegidos para duplicar la capacidad de generación eólica marina del estado, pero los proyectos eólicos que ya están en trámite tienen sus propios obstáculos que superar antes de que se conviertan en realidad.

6. Las luchas internas de MassGOP se convierten en el caos

Las líneas de falla ya existían en el Partido Republicano estatal antes de 2021 y, a lo largo del año, se profundizaron hasta convertirse en abismos.

El presidente de MassGOP, Jim Lyons, dirigió el aparato del partido más hacia la derecha, abrazando por completo al ex presidente Donald Trump en un marcado contraste con los alineados con el gobernador Charlie Baker y su estilo más moderado de política republicana.

En el camino, las intensas luchas dentro del partido, y la voluntad de Lyons de atacar cuando se le desafía, salieron a la luz pública. Cuando la miembro del Comité Estatal Deborah Martell dijo que estaba "enferma" de que un candidato al Congreso homosexual adoptara niños con su esposo, Lyons calificó sus comentarios de ofensivos pero apoyó su permanencia en el trabajo. Se mantuvo firme detrás de esa posición, acusando a casi todos los republicanos de la Cámara de ceder al "pensamiento de grupo de cultura de cancelación de despertar venenoso" por instar a Martell a dimitir.

El incidente se convirtió en la "gota que colmó el vaso" para el vicepresidente de MassGOP, Tom Mountain, quien dijo en junio que ya no hablaba con Lyons. Algunos donantes de mucho tiempo se comprometieron a no dirigir dinero a MassGOP si Lyons permanecía al mando y es posible que nunca sepas que Baker es calificado constantemente como uno de los gobernadores más populares del país en función de la reacción prácticamente burlona del partido a su decisión de no buscar otro mandato en 2022.

Lyons dijo que Massachusetts está "dando vuelta a una nueva página" y esperaba con ansias reconstruir el Partido Republicano con la ayuda de Trump, quien respaldó al exrepresentante estatal Geoff Diehl para gobernador incluso antes de que Baker anunciara sus planes de retirarse.

La agitación se produce en medio de una serie de pérdidas para el Partido Republicano en las elecciones legislativas estatales que ha reducido el número del partido a 29 en la Cámara y tres en el Senado. En los últimos años, los republicanos perdieron escaños en el Senado que ocupaba en Fitchburg, Westfield y Wrentham y escaños en la Cámara de Representantes en Barnstable, North Attleborough y Taunton.

8. Los legisladores mantienen cerrada la Casa Estatal

Lo que comenzó en marzo de 2020 como un breve cierre de la Cámara de Representantes se prolongará hasta el 2021 y el próximo año, y la presión pública comenzó a aumentar este otoño (aunque antes del ascenso de Ómicron) para que los legisladores vuelvan a abrir las puertas.

Los políticos de Massachusetts suelen pregonar cuando el estado es un pionero de la tendencia nacional o no tiene igual, y así es en este caso. El Boston Globe informó en noviembre que la Casa del Estado de Massachusetts era el único capitolio estatal en el país completamente cerrado al público.

Los líderes de la Cámara y el Senado aquí a menudo reiteran las complejidades en torno a la apertura de un edificio que es en parte museo, en parte edificio de oficinas y en parte arena de asambleas públicas, aunque los otros 49 encontraron formas de permitir que los electores regresaran a sus asientos de gobierno.

Desde los cabilderos hasta los manifestantes, todos han tenido que encontrar formas de adaptarse y, en la mayoría de los casos, ha sido a través de métodos virtuales. Las audiencias y sesiones transmitidas en vivo se han convertido en la norma, abriendo gran parte del mundo de la casa estatal que antes era solo en persona.

Algunas actividades se han empujado afuera cuando el clima lo permite, y el secretario de Estado William Galvin ha vuelto a albergar conciertos corales en la escuela este mes, pero los coristas han sido empujados al frío de Ashburton Park.

La falta de acceso público se subrayó solo esta semana, cuando comenzó la audiencia de ingresos por consenso fiscal 2023, y plagada de un problema técnico, la transmisión en vivo prometida en el sitio web de la Legislatura fue... no en vivo. Por mucho que los magos tecnológicos de la Cámara de Representantes hayan trabajado para solucionar tales problemas en el estilo de trabajo remoto, fallas como esa dejan a los que están congelados pidiendo justicia en el acceso.

9. Mariano retoma donde lo dejó DeLeo

Cuando el entonces líder de la mayoría, Ronald Mariano, obtuvo los votos para suceder al presidente Robert DeLeo en el puesto más alto de la Cámara, se sintió de alguna manera como una continuación del status quo. Después de todo, Mariano se desempeñó como el principal adjunto de DeLeo durante años, y ocupó la silla del orador.

En su primer año completo en el cargo, Mariano ha reflejado con frecuencia el estilo de su predecesor, manteniendo la mayor parte del debate a puerta cerrada. Mariano mostró fuerza política al principio del mandato, trabajando con el Senado para revivir un proyecto de ley de política climática radical que el gobernador Charlie Baker vetó tras el final de la sesión legislativa 2019-2020.

También ha establecido la energía eólica marina y su potencial para la creación de empleo como una prioridad máxima. Aún así, al igual que sucedió con DeLeo, la Cámara de Mariano a veces se ha asentado en disputas entre partidos con el Senado, donde los demócratas también tienen una mayoría a prueba de veto. Quizás el cambio más significativo bajo Mariano ha sido la disposición contundente del hablante. Donde los oradores anteriores podrían haber ofrecido comentarios públicos sin sustancias que no arrojan luz sobre el funcionamiento interno de Beacon Hill, Mariano a veces ha mostrado su disposición a ofrecer un vistazo detrás de la cortina, como cuando respondió al principio del lanzamiento de la vacuna COVID-19 que "no tenía idea" de cómo iba o cuándo predijo el apoyo unánime a la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y el proyecto de ley de gastos del excedente de impuestos porque estaba repleto de suficientes asignaciones para "hacer que todos se unieran".

La era de Mariano también parece aquí para quedarse, al menos por unos años más con el demócrata planeando buscar la reelección y otro mandato como presidente.

10. Adiós a Zoom y a enmascararse en las escuelas

Este año amaneció con muchos niños de las escuelas de Massachusetts que todavía asistían a clases a través de las pantallas de sus computadoras al menos parte del tiempo, y con los estudiantes y sus maestros que aún no eran elegibles para las vacunas COVID.

Ahora, con el 2021 a punto de terminar, los estudiantes están de regreso en las aulas, enmascarados en la mayoría de los casos, y permanecen así hasta el 2022 bajo un mandato del Departamento de Educación Primaria y Secundaria, y aquellos de tan solo 5 años han podido obtener su vacunas, a veces incluso en clínicas escolares.

El tercer año académico teñido por la pandemia ha sido tumultuoso, marcado por enfrentamientos sobre la idoneidad de la instrucción remota, los protocolos de máscara, el papel de las pruebas MCAS, los planes de vacunación y las condiciones laborales de los profesores, y los temores en torno a la pérdida de aprendizaje.

El Comisionado de Educación, Jeff Riley, recibió, y luego desplegó, nueva autoridad para decidir cuándo las escuelas ya no pueden ofrecer aprendizaje remoto o híbrido y para exigir el uso de máscaras en las escuelas. Mientras que algunos padres aplaudieron cuando Riley comenzó a llamar a las escuelas para que volvieran a recibir instrucción en persona a tiempo completo en la primavera, otros querían que el aprendizaje remoto volviera a la mesa cuando la variante delta provocó un aumento repentino de casos en el otoño.

El mandato de mascarillas para estudiantes y maestros primero tenía una posible fecha de finalización del 1 de octubre y ahora está vigente hasta al menos el 15 de enero, con una decisión sobre lo que sucede después de eso depende de la variante Ómicron.

En un momento, los funcionarios de educación estatales habían previsto levantar sus recomendaciones de salud y seguridad, incluidos los requisitos de máscaras, para el año escolar 2021-2022. Como con tantas otras cosas, el virus tenía otros planes.