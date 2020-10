Lawrence cancela eventos de Halloween

El Alcalde Daniel Rivera anunció la cancelación de todos los eventos de Halloween públicos y patrocinados por la Ciudad el lunes.

La Ciudad de Lawrence y el Departamento de Policía de Lawrence dijeron que harán cumplir los mandatos de máscaras y continuarán tratando las quejas de ruido en la Ciudad como posibles eventos de propagación.

Lawrence ocupa el tercer lugar en el recuento general de casos de coronavirus desde el domingo 25 de octubre.

“La ciudad de Lawrence sigue siendo una zona roja y ha continuado siéndolo durante meses, estamos 6 veces más altos que el día en que se instituyó el mapa de colores del estado. Entendemos que este año ha estado lleno de sacrificios y decepciones, especialmente para las familias con niños. En este momento, no podemos tener a nuestros hijos en las escuelas de manera segura, y sería descuidado permitir que se realicen eventos públicos de Halloween. Alentamos a las familias a buscar alternativas de menor riesgo y no participar en el “trick-or-treat” puerta a puerta. Solo en los últimos 12 días, solo hemos tenido 2 días en los que nuestro recuento diario de casos no superó 45 casos nuevos. Si queremos poder celebrar el próximo Halloween, y los Halloween a seguir, tenemos que tomar las acciones necesarias para detener el virus ahora. Por favor, siga nuestro consejo y no participe en el “trick-or-treating” puerta a puerta", dijo el alcalde Daniel Rivera.

El CDC ha clasificado el “trick-or-treat” de puerta a puerta como una actividad de alto riesgo y recomiendan evitar las actividades de alta riesgo y considerar participar solo en actividades de riesgo bajo y moderado.

La ciudad recomienda actividades de menor riesgo como: