Le dan el último adiós a víctima de doble asesinato en Winthrop

David Green será sepultado el viernes, casi una semana después de su muerte en un tiroteo en Winthrop, Massachusetts.

Green, de 68 años, es una de las dos personas negras que murieron en un tiroteo el domingo. Ramona Cooper, de 60 años, también murió en el incidente. El tiroteo está siendo investigado como crimen de odio.

Ambas víctimas fueron honradas en una vigilia en Winthrop el jueves por la noche, donde hablaron miembros de la familia de Green y Cooper. Cientos de personas salieron a presentar sus respetos, incluidos el gobernador Charlie Baker y la vicegobernadora Karyn Polito, y la seguridad fue estricta. Los K-9 de la policía barrieron el área de antemano y los camiones bloquearon las carreteras cercanas.

“Quiero decirle esto alto y claro: a mi hermano, todas las vidas son importantes”, dijo Ray Green, quien recordaba a su hermano David como alguien que nunca perdió la oportunidad de hacer algo bueno por otra cosa.

Los investigadores encontraron que el hombre armado que mató a dos personas el sábado en Winthrop, Massachusetts, había hecho "una inquietante retórica supremacista blanca" que apuntaba a personas negras y judías, y ambas víctimas eran negras, dijeron las autoridades el domingo.

Un portavoz de la familia leyó una declaración del hijo de Cooper, Gary: “Para mi mamá, Ramona, te amo siempre y no puedo esperar a verte de nuevo algún día. Realmente te extrañamos".

El horario de visita a Green se llevará a cabo de 10 a.m. a 1 p.m. en la funeraria Maurice Kirby en Winthrop, seguido de un entierro a la 1:30 p.m. No está claro cuándo será enterrado Cooper.

Green y Cooper recibieron disparos de Nathan Allen varias veces después de que estrelló una camioneta robada contra un edificio residencial no lejos de su condominio.

Los investigadores encontraron que el hombre armado de 28 años había hecho "una inquietante retórica supremacista blanca" dirigida a personas negras y judías antes de disparar fatalmente a Cooper tres veces en la espalda y a Green cuatro veces en la cabeza y tres en el torso. Testigos dijeron más tarde que Green estaba intentando intervenir.

El pistolero fue asesinado por la policía momentos después. No está claro hacia dónde se dirigía el día del tiroteo. Se encontró con varias otras personas que no eran negras y no las lastimó.