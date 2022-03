Legisladores de Connecticut votarán sobre exención fiscal de 25 centavos a la gasolina

Se espera que la Asamblea General vote el miércoles sobre una propuesta para suspender el impuesto especial estatal de 25 centavos por galón sobre la gasolina con la esperanza de aliviar el dolor en las estaciones de servicio para los automovilistas de Connecticut.

Una versión anticipada del proyecto de ley de emergencia suspendería el impuesto entre el 1 de abril y el 30 de junio, último día del año fiscal en curso. El amplio concepto de suspender el impuesto, anunciado públicamente la semana pasada por el gobernador demócrata Ned Lamont, ha recibido apoyo bipartidista.

El presidente de la Cámara Matt Ritter, D-Hartford, dijo el martes que también se espera que la Cámara de Representantes y el Senado consideren una segunda semana libre de impuestos sobre las ventas de ropa y calzado en abril, además de la que normalmente se lleva a cabo en agosto y servicio de autobús gratuito temporal para los pasajeros.

Los legisladores estatales y el gobernador, que se enfrentan a la reelección en noviembre, han estado bajo presión para mitigar los altos precios de la gasolina en el estado. Hasta el viernes, el precio promedio del estado por un galón de gasolina regular sin plomo era de $4.37, según AAA. Si bien eso fue 11 centavos menos que la semana anterior, todavía subió 71 centavos por galón en comparación con febrero y $ 1.47 en comparación con esta época del año pasado.

Connecticut tiene dos impuestos que se aplican a los combustibles para motores. Incluyen el impuesto a los combustibles de vehículos motorizados de 25 centavos por galón, generalmente conocido como el impuesto estatal a la gasolina, y el impuesto a las ganancias brutas fluctuantes de los productos derivados del petróleo.

La Asociación de Comercializadores de Energía de Connecticut, que representa a la industria de combustibles para motores del estado, está instando a los legisladores estatales a reembolsar los impuestos estatales que los minoristas de gas ya han pagado por el combustible en los tanques. Si eso no sucede, Chris Herb, presidente de la asociación, advirtió a los automovilistas que no verán la reducción del impuesto a la gasolina de inmediato. Dijo que Maryland promulgó un reembolso cuando implementó una exención del impuesto a la gasolina.

"Simplemente estamos pidiendo que se reembolse el dinero de los impuestos a los dueños de las estaciones de servicio para que podamos transferir esos ahorros de impuestos de inmediato al consumidor", dijo Herb, señalando que la estación de servicio promedio tiene dos tanques de 10,000 galones y pagó al menos $5,000 en impuestos especiales estatales por ese combustible.

Hay 1.400 gasolineras en Connecticut.

Ritter dijo que los legisladores están limitados en cuanto a la cantidad de ingresos del transporte del estado que pueden usar para reducir los impuestos al combustible. Connecticut paga sus proyectos de transporte todos los años mediante la emisión de bonos de ingresos que, en última instancia, se pagan con el dinero del fondo de transporte y se debe mantener una cierta relación deuda-ingresos.

“Si fallamos en esa prueba, no podríamos emitir bonos. Y si no puede emitir bonos, entonces no puede obtener su aporte federal”, dijo, refiriéndose a la participación del gobierno federal en los proyectos de transporte.

