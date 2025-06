Legisladores denuncian condiciones deplorables en instalaciones de ICE

Dos legisladores demócratas de Massachusetts criticaron duramente las deplorables condiciones en un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), donde un estudiante de la escuela secundaria Milford estuvo retenido durante días tras ser arrestado mientras se dirigía a una práctica de voleibol el fin de semana pasado.

Los congresistas Seth Moulton y Jake Auchincloss visitaron las instalaciones de Burlington el jueves tras la liberación de Marcelo Gomes Da Silva y hablaron con los medios de comunicación posteriormente. Da Silva, de 18 años, quien llegó a Estados Unidos desde Brasil a los 7 años, fue detenido por agentes de ICE el sábado. Las autoridades han informado que los agentes buscaban al padre del adolescente, propietario del auto que Gomes Da Silva conducía en ese momento y que había estacionado en la entrada de la casa de un amigo.

"Las instalaciones que el congresista Moulton y yo vimos no son instalaciones en las que nadie debería pasar seis días", declaró Auchincloss. "Sabemos que estos oficiales intentan hacer cumplir la ley federal y operar con profesionalismo, pero no cuentan con el apoyo de esta administración. En lugar de colaborar con el Congreso para asignarle los recursos adecuados… lo está politizando, intentando sembrar el miedo entre los estadounidenses".

"Pasamos bastante tiempo", dijo Moulton. "Fuimos al centro de control, donde supervisan todas las instalaciones, y pedimos entrar a ver las celdas donde se encuentra la gente. Vimos varias celdas, cada una con media docena o más de personas. Tenían las mantas de Mylar que Marcelo describió, solo para abrigarse o dormir. No había ventanas; es muy difícil incluso saber la hora del día. Creo que solo tienen un momento al día para hacer llamadas, y Marcelo dijo que no había suficiente comida. Estaban distribuyendo comida cuando entramos. Como dijo Jake, no son condiciones en las que nadie querría vivir más de unas pocas horas". Auchincloss afirmó que la visita reafirmó su opinión de que el sistema migratorio estadounidense está en crisis.

"Seth y yo somos marines y trabajamos en condiciones austeras. Creo que tenemos una idea bastante clara de ello", afirmó. "Las condiciones que vimos son apropiadas para pasar de 12 a 24 horas, pero no para pasar una semana en ellas".

Gomes Da Silva habló luego de su liberación en una rueda de prensa.

Gomes Da Silva describió él mismo las condiciones "humillantes" tras su liberación el jueves bajo fianza. En la muñeca, aún llevaba un brazalete hecho con la fina manta metálica que le dieron para dormir en el suelo de cemento.

"Al final, este lugar no es un buen sitio. Nadie debería estar aquí", dijo. "La mayoría de la gente ahí abajo son trabajadores, a todos los pillaron yendo a trabajar. Tienen familias, o sea, hijos con los que volver a casa. Y hay verdaderos delincuentes sueltos a los que la gente no presta atención; están atrapando a gente buena que no merece estar aquí".

Explicó que llevaba esposas desde que llegó al centro y que se encontraba en una pequeña habitación "con un grupo de hombres de 35 años". Dijo que servía de traductor para otros detenidos, ya que habla inglés, español y portugués. "Llegaban con sus papeles y me decían: '¿Puedes traducirme esto? Porque no quiero firmar nada y que me deporten'. Y tenía que repasar muchos de esos papeles y pensar: 'Te están deportando, es como si te sacaran del país'. Y tenía que ver a la gente llorar", dijo. "Gente con niños, bebés de 10 meses. Nadie merece estar ahí abajo. Duermen en suelos de cemento".

La abogada de Gomes Da Silva, Robin Nice, dijo que su cliente estuvo confinado en una habitación con entre 25 y 35 hombres, muchos de ellos con el doble de su edad, la mayor parte del tiempo detenido, sin ventanas, sin tiempo al aire libre, sin privacidad para ir al baño ni permiso para ducharse. Nice contó que en un momento dado Gomes da Silva, quien participa activamente en su iglesia local, pidió una Biblia y se la negaron.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, declaró a principios de esta semana que los agentes de ICE se dirigían a una "amenaza conocida para la seguridad pública" cuando detuvieron a Gomes Da Silva, y que su padre "tiene la costumbre de conducir imprudentemente a velocidades superiores a 100 millas por hora en zonas residenciales".

Gomes Da Silva ingresó inicialmente al país con una visa de visitante y posteriormente se le emitió una visa de estudiante que ya ha caducado, según Nice. Declaró a la prensa que él desconocía su estatus migratorio hasta que fue arrestado.

Comentó que un agente le preguntó: "¿Sabe por qué lo arrestaron?". Respondió que no.

"Le dije, señora, tenía 7 años. No sé nada de esas cosas", recordó. "No entiendo cómo funciona".

Nice lo describió como una persona profundamente arraigada en su comunidad y un miembro dedicado tanto de la banda de música de la escuela como de la banda de su iglesia.

El juez de inmigración fijó una fecha provisional para la audiencia dentro de un par de semanas a partir del jueves, pero podría tener lugar meses después, dijo Nice.

"Somos optimistas de que tendrá un futuro en Estados Unidos", dijo.

The Associated Press contribuyó a este artículo.