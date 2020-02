Legisladores escuchan 22 horas de testimonio sobre la exención religiosa de vacunación

Legisladores tuvieron una noche de insomnio cuando escucharon el testimonio de cientos de personas durante la noche sobre una propuesta para eliminar la exención religiosa para las vacunas para niños de escuelas públicas.

La audiencia, que comenzó a las 10:30 a.m. del miércoles en el Edificio de la Oficina Legislativa en Hartford, terminó casi 22 horas después, alrededor de las 8 a.m.

La propuesta atrajo a miles de personas a reunirse afuera, mientras que cientos se inscribieron para hablar.

Un total de 547 personas se registraron para testificar ante el Comité de Salud Pública de la legislatura.

A las 6 p.m., solo la 19na persona en la fila había sido llamada a declarar. A las 6:30 a.m. del jueves, entre 30 y 40 personas continuaron esperando la oportunidad de hablar. Dos horas después, el testimonio terminó.

La comisionada del Departamento de Salud Pública de Connecticut, Renee Coleman-Mitchell, fue la primera en presentarse ante el comité. Pasó dos horas y media respondiendo preguntas sobre vacunas y compartiendo datos sobre las tasas de vacunación del estado.

Informó que la tasa de inmunización de Connecticut se redujo del 98% al 96% y dijo que el umbral para la inmunidad colectiva (la resistencia que tiene la población a una enfermedad) es del 95%.

Las personas que hablaron con NBC Connecticut dijeron que abandonar el sueño es un sacrificio que están dispuestos a hacer para garantizar que se escuchen sus voces.

Los legisladores dijeron que no están tan preocupados por los niños mayores que podrían no haber sido vacunados cuando ingresaron a la escuela porque las tasas de vacunación eran más altas. Es la tendencia más reciente de no vacunar que buscan prevenir que niños nuevos de kindergarten asistan a la escuela si no han sido vacunados.

Liz Linehan, demócrata de Cheshire, trajo por primera vez el tema de las tasas de vacunación más bajas a la vanguardia de la política de Connecticut en 2017. Ese año presentó un proyecto de ley que requería que los padres vieran un video educativo sobre las vacunas antes de obtener una exención. El proyecto de ley no fue aprobado.

La nueva legislación propuesta por el Comité de Salud Pública va mucho más allá.

Según la propuesta actual, los padres ya no podrían usar una exención religiosa que ha sido parte de la ley estatal de Connecticut desde 1959. Una exención médica, que es más estricta, todavía estaría permitida.

El proyecto de ley también sigue exigiendo la vacuna contra la gripe para los niños en guarderías y entornos preescolares. Los estudiantes de universidades públicas, a quienes se requiere que sean inmunizados, también perderían la exención religiosa.

Aunque muchos legisladores expresaron su apoyo a la ciencia detrás de las vacunas, también expresaron su preocupación por el proyecto de ley tal como está escrito actualmente. Algunos dijeron que el requisito de la universidad será un punto de negociación porque la mayoría de los estudiantes universitarios son adultos y deberían poder tomar sus propias decisiones sobre su salud.

En este momento, hay 7,800 estudiantes de escuelas públicas en Connecticut que caen bajo la exención religiosa.

William Petit, republicano de Plainville, un endocrinólogo que forma parte del Comité de Salud Pública, dijo que cree en las vacunas. Sin embargo, dijo, que la exención médica debería ampliarse si se quita la exención religiosa.

Entre los líderes religiosos que testificaron se encontraba el padre Michael Copenhagen, un sacerdote católico bizantino.

La Arquidiócesis de Hartford emitió un comunicado diciendo que alienta a los miembros a vacunarse y los exige en sus escuelas católicas.

Actualmente, los niños en las escuelas públicas de Connecticut tienen que mostrar prueba de vacunación antes de ingresar al jardín de infantes y séptimo grado. Pueden estar exentos si sus padres firman un formulario que dice que está en contra de su religión o si el médico, el asistente médico o la enfermera registrada firman un formulario que dice que el niño no puede ser vacunado debido a ciertos problemas médicos como el cáncer u otra enfermedad que deja su sistema inmune comprometido.

Existe la preocupación de que si los niveles de vacunación continúan bajando, el estado perderá la inmunidad del rebaño a las enfermedades infantiles que han sido erradicadas, como el sarampión, lo que dejaría a la población vulnerable.

Los legisladores que apoyan el proyecto de ley dijeron que no les están diciendo a los padres que deben vacunar a sus hijos.

Los padres que hablaron en contra de la propuesta dijeron que sienten que no les queda otra opción.

Juanita Castillo ha estado luchando contra el cáncer desde julio pasado y ha dejado su sistema inmunológico comprometido. Ella habló en apoyo de eliminar la exención religiosa.

Los expertos médicos también fueron salpicados de preguntas durante su testimonio.

LeeAnn Ducat, de Woodstock, comenzó Informed Choice Connecticut en reacción a propuestas pasadas que abordaban las vacunas. También organizó la protesta del miércoles fuera de la audiencia pública.

Algunos legisladores quieren posponer la fecha de inicio para el próximo año o permitir a los 7,800 niños que ya están exentos por razones religiosas que asistan a las escuelas.

Si bien muchos legisladores expresaron su creencia en las vacunas, también parecían estar de acuerdo en que el proyecto de ley tal como está escrito actualmente necesita algunos cambios.

Vincent Candelora, republicano de North Branford, dijo que no podía apoyar el proyecto de ley tal como está escrito actualmente.

Otros legisladores se decidieron temprano.

A pesar de su preocupación por lo que llamó una "línea de tiempo agresiva", Coleman-Mitchell instó a los legisladores a hacer algo para evitar que las tasas de vacunación caigan.