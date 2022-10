LePage vetaría la prohibición del aborto a las 15 semanas

El exgobernador republicano Paul LePage, que busca recuperar su antigua posición, dijo que vetaría un proyecto de ley que prohíba los abortos a las 15 semanas, dando noticias decepcionantes a los opositores al aborto.

LePage tocó el tema durante un intercambio el martes por la noche del primer debate de la contienda por la gobernación con la actual gobernadora demócrata Janet Mills y el independiente Sam Hunkler.

Mills es un partidario del derecho al aborto, y los demócratas han criticado a LePage sobre el tema, buscando energizar a los votantes después de que la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto.

LePage, que generalmente ha evitado el tema, dijo durante el debate que apoya la ley estatal actual que prohíbe los abortos después de que el feto se vuelve viable fuera del útero, aproximadamente a las 24 semanas.

Pero cuando Mills y los moderadores lo presionaron, respondió "sí" y asintió cuando se le preguntó si vetaría un proyecto de ley que prohíbe los abortos antes de las 15 semanas.

Karen Vachon, directora ejecutiva de Maine Right to Life, dijo el miércoles que estaba decepcionada por la respuesta de LePage. "Es muy preocupante que él no apoye una prohibición después de 15 semanas", dijo.

Los demócratas han estado atacando a LePage después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminara que no existe el derecho constitucional al aborto, lo que permite que los estados decidan el tema por sí mismos. La ley de aborto de Maine entró en vigor en 1993.

Mills ha declarado en repetidas ocasiones que apoya la legalización del aborto en Maine. “Mi pluma de veto se interpondrá en el camino de cualquier restricción al derecho al aborto”, dijo Mills el martes por la noche.

Si bien LePage dijo que apoya la ley actual, dijo que se opone a los abortos financiados por los contribuyentes, lo que significa que se opone a los abortos proporcionados a través del programa MaineCare del estado.

En otro tema, se le preguntó a LePage si consideraba legítima la elección del presidente Joe Biden. LePage, quien anteriormente expresó su preocupación por el fraude electoral, respondió que sí. Los tres candidatos también dijeron que aceptarían el resultado en noviembre.

El debate fue patrocinado por Portland Press Herald, Sun Journal y Maine Public. Los candidatos abordaron temas que incluyen la inflación y la economía, la crisis de opioides del estado y la educación.