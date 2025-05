Nueva Ley permitirá a algunos inquilinos cerrar su expediente de desalojo

El cielo gris, para los inquilinos que tenían expediente de desalojo abierto por no haber pagado la renta o incluso por error de un arrendatario, podría empezar a despejarse.

Este 5 de mayo entró en vigor una nueva ley de viviendas asequibles que permitirá que los inquilinos que han enfrentado un desalojo judicial puedan sellar ese expediente.

"Personas que ni siquiera sabían que cuando ellos iban a aplicar para un apartamento el rechazo que recibían era porque el dueño tomaba su nombre y la plataforma buscaba si tenían un desalojo y decía yo no quiero negocio con ese inquilino lo voy a rechazar y voy a buscar a otro.", dice Norieliz De Jesús, Dir. Dpto Jóvenes La Colaborativa.

De Jesús señala que las personas que califiquen de acuerdo a categorías, pueden ir a la corte y le pueden ayudar a cerrar su récord.

"Te desalojaron por ninguna razón, que el dueño dijo se tiene que ir necesito el apartamento, tú fuiste a la corte y ganaste tu caso pero quedó un récord de que fuiste a la corte, puede cerrar ese caso, o si usted debió renta pero la pagó antes de la fecha, también puede ir y cerrar su caso.", explica De Jesus.

Por años personas han batallado por eliminar su récord público, y hoy senadores aplauden que la corte permita eliminarlos.

"Por ejemplo yo como dueño si usted no pagaba la renta pasaba los papeles a corte inmediatamente un récord permanente y público, ahora tal vez usted puede ganar o tal vez usted pagaba no importa un récord siempre con su nombre era como si usted no pagara la renta.", dice Lydia Edwards, Senadora estatal.

Para validar qué categorías aplican para cerrar su expediente de desalojo ingrese aquí.