Autobuses reemplazan servicio de la Línea Verde tras descarrilamiento en el Centro Gubernamental

Los autobuses de enlace están reemplazando el servicio de la Línea Verde de la MBTA en el centro de Boston el jueves por la mañana después de un descarrilamiento en el Centro Gubernamental durante la noche.

Los autobuses están reemplazando el servicio entre Copley y Haymarket, según una publicación de T on X. Los pasajeros pueden usar la Línea Naranja para un servicio alternativo entre North Station y Back Bay.

La MBTA dijo que el descarrilamiento involucró a un vehículo de mantenimiento.

Green Line Update: Shuttle buses replace service between Copley and Haymarket due to the derailment of an overnight track maintenance vehicle at Government Center.



Passengers may use the Orange line for alternate service downtown between North Station and Back Bay. https://t.co/7Ci5GejouE