Listo Salem para fin de semana de Halloween

Salem está viendo multitudes más grandes de lo que pueden manejar las carreteras históricas de la ciudad, lo que llevó a los funcionarios a instar a los turistas a no conducir y cerrar varias carreteras principales.

Con más de 700,000 visitantes durante el mes de octubre, la Ciudad de las Brujas ha tenido suficiente gente para tres Halloween. Solo el fin de semana pasado, Salem recibió a más de 144,000 turistas, 99,000 de los cuales llegaron el sábado. Con buen clima pronosticado para el fin de semana de Halloween, los funcionarios no solo le piden a la gente que tome el tren o el Ferry, sino que también los disuaden de conducir.

“Este año en particular hemos visto multitudes más grandes que nunca. Ya hemos superado lo que normalmente veríamos en una noche de Halloween. En esencia, ya hemos tenido tres Halloween en términos del tamaño de la multitud”, dijo la alcaldesa de Salem, Kim Driscoll. “No podemos reforzarlo lo suficiente. Simplemente no tenemos caminos construidos para la cantidad de autos que tenemos, o suficiente estacionamiento, por lo que una forma más agradable para todos, nuestros residentes actuales y también para los visitantes, tomar el tren, tomar un bote, tenemos un servicio de ferry también, coge una escoba, pero no lleves tu coche.”

Hay un par de otras maneras de llegar allí. Salem está a unos treinta minutos de North Station a través del tren de cercanías, con trenes que circulan cada hora. Los boletos se pueden comprar con efectivo a bordo o con anticipación a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Otra opción para aquellos que se dirijan desde Boston es abordar el Ferry de Salem, que demora poco menos de una hora. El ferry sale de Long Wharf y atraca en Salem cinco veces al día los sábados.

Puede encontrar los horarios completos para ambas opciones en el sitio web de la ciudad.

Además, la ciudad está planeando varios cierres de carreteras para el sábado y el lunes. Se esperaba que la policía de Salem cerrara la mayoría de las calles del centro a las 11 a.m.

“Utilice el transporte público”, dijo el jefe de policía de Salem, Lucas Miller. “El atasco de tráfico no solo es molesto, sino que representa una amenaza para la seguridad pública, al menos desde la perspectiva de tratar de llevar una ambulancia, un coche de policía o un camión de bomberos a una emergencia”.

(Vea aquí los cierres de calles planificados en Salem para el fin de semana de Halloween).

El 25º Gran Desfile Anual de Haunted Happenings está programado para comenzar a las 6:30 de la noche del jueves en Salem, Massachusetts, lo que dará inicio a la temporada de Halloween en la Ciudad de las Brujas.

Aquí hay una lista de los cierres de carreteras planificados de la ciudad: