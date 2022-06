Llega el festival del sabor a la Plaza de la Constitución en Hartford

El festival del sabor es una celebración de la comida, la música y la diversidad cultural en la ciudad de Hartford y estará de regreso el 10 y 11 de junio con más de treinta opciones gastronómicas.

“Este año tendremos comida, y dos escenarios de entretenimiento, incluyendo concursos y demostraciones de cocina,” dijo el organizador Marc Sherer. “Pero también vamos a ofrecer a los restaurantes de la zona de Hartford la exención de todas las tasas para participar en este evento.”

La entrada es gratuita y toda la comida y la bebida se podrá adquirir con fichas, disponibles durante el festival en denominaciones de 1 y 5 dólares. El evento será a beneficio de Connecticut Foodshare, una organización que combate la inseguridad alimentaria en todo el estado.

“Así que desde la mañana hasta la noche, tendrán la oportunidad de disfrutar de tres comidas de algunos de los maravillosos restaurantes de Hartford que estarán presentes,” dijo el alcalde Luke Bronin.

El Hartford Taste Festival es presentado por The Hartford. Participarán diecinueve grupos musicales en dos escenarios, presentados por la Cámara de Comercio de Hartford.

Los restaurantes participantes de Hartford son Wood-n-Tap, Bear's Smokehouse BBQ, Ital Juicery, La Flor Mix Kitchen, Fornarelli's, Jamaican Jerk Shack, Juiced Up, Greenway Market, Ranch House Pizza, Terraza Latina, No Pork On Dis Fork, More Than Just Lobster 2, The Corner Cafe, Four Dad's Pub, The Republic, The Place 2 Be, Dunkin', Aurora's, Fire N' Spice, Disheveled Diva, Hartford Flavor Company, Poke Sushi y Thomas Hooker Brewery.